Xiaomi випустила світлодіодну лампу з дуже приємним цінником

Китайський виробник Xiaomi потішив своїх фанів черговою новинкою. Це настільна лампа під назвою Yeelight Rechargeable Folding Desk Lamp. Вона отримала мінімалістичний дизайн та дуже приємну ціну.

Як передає gizmochina.com, ця світлодіодна лампа Yeelight має вбудований акумулятор з часом роботи 40 годин.

У складеному стані гаджет нагадує невеликий тубус з підставою і єдиною кнопкою. Лампа забезпечує силу світла в 200 лм при колірній температурі 3700 К і може розкриватися на 120 градусів.

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Новинка здатна працювати від будь-якого USB-джерела живлення.

Цікавинки. Всередині лампи встановлений літій-іонний акумулятор ємністю 1800 мАг. Він здатний забезпечити автономність Yeelight до 40 годин при включеному режимі Living mode.

Стильна лампа від Xiaomi

Лампа має два додаткових режими: режим читання, з показником автономності до 4 годин, і комп'ютерний, що забезпечує до 8 годин роботи.

Ціна. Новинка доступна в двох кольорах: білому і червоному. При цьому вартість дуже доступна — 12 доларів або 300 гривень за нинішнім курсом.

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