Xiaomi випустила тизер смартфона Mi Mix 4: фото

427 Читать новость на русском
Xiaomi випустила тизер смартфона Mi Mix 4
Xiaomi випустила тизер смартфона Mi Mix 4

Компанія Xiaomi представила офіційний тизер, на якому показані 4 смартфони із сімейства Mi Mix. Три перші смартфони нам вже добре знайомі. А от четвертий — бачимо лише силуетно.

Як пише GizmoChina, хоч фото несе не багато інформації. Та можна бути певним, що ми побачимо новинку незабаром.

Як відомо, найсвіжіший Mi Mix третього покоління випустили восени минулого року. А версія Mi MIX 3 із підтримкою 5G презентували у січні. У соцмережі Weibo компанія пророкує появу нового телефону серії Mi MIX.

Читайте також:  Xiaomi Redmi 7 вже можна купити в Україні: ціна бюджетного смартфона

Щоправда, на тизері немає згадки про назву Mi MIX 4. Проте, зображення передбачає, що це буде наступна флагманська модель в серії.

Коли можуть презентувати. Смартфони серії Mi MIX зазвичай випускають на початку четвертого кварталу року. Однак, якщо компанія випустила тизер для майбутнього телефону Mi MIX, схоже, що Mi MIX 4 може дебютувати в середині цього року.

Mi Mix

Скоро лінійку Mi Mix розширять

Чим вирізнятиметься. Офіційних даних наразі немає. Тож вся наявна інформація — це припущення інсайдерів. Джерела припускають, що Xiaomi Mi Mix 4 може зберегти форм-фактор слайдера. При цьому він може отримати більш високе співвідношення екрану до передньої панелі, ніж Mi MIX 3. Також, за чутками, у гаджета буде потрійна основна камера.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
В Україну не пустили двох відомих російських акторів
сьогодні
4611
Теги: Новини Техно Техно Смартфони Xiaomi
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як виглядає український користувач смартфонів Sony: інтерв'ю з головою компанії в Україні
24 березня 22:06 Як виглядає український користувач смартфонів Sony: інтерв'ю з головою компанії в Україні
1529
Хто такий Білл Гейтс: секрети успіху від засновника Microsoft
24 березня 18:04 Хто такий Білл Гейтс: секрети успіху від засновника Microsoft
Марія Бондар 807
Sony Xperia XZ2 Premium: всі переваги та недоліки преміального смартфона
23 березня 22:13 Sony Xperia XZ2 Premium: всі переваги та недоліки преміального смартфона
Олег Тичинський 1556
Що та скільки українці купують в інтернеті: цікава статистика
21 березня 13:02 Що та скільки українці купують в інтернеті: цікава статистика
1386
Скільки нові Apple iPad mini і iPad Air коштують в Україні: ціни
19 березня 21:12 Скільки нові Apple iPad mini і iPad Air коштують в Україні: ціни
481
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук