Xiaomi випустила тизер смартфона Mi Mix 4: фото

Компанія Xiaomi представила офіційний тизер, на якому показані 4 смартфони із сімейства Mi Mix. Три перші смартфони нам вже добре знайомі. А от четвертий — бачимо лише силуетно.

Як пише GizmoChina, хоч фото несе не багато інформації. Та можна бути певним, що ми побачимо новинку незабаром.

Як відомо, найсвіжіший Mi Mix третього покоління випустили восени минулого року. А версія Mi MIX 3 із підтримкою 5G презентували у січні. У соцмережі Weibo компанія пророкує появу нового телефону серії Mi MIX.

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Щоправда, на тизері немає згадки про назву Mi MIX 4. Проте, зображення передбачає, що це буде наступна флагманська модель в серії.

Коли можуть презентувати. Смартфони серії Mi MIX зазвичай випускають на початку четвертого кварталу року. Однак, якщо компанія випустила тизер для майбутнього телефону Mi MIX, схоже, що Mi MIX 4 може дебютувати в середині цього року.

Скоро лінійку Mi Mix розширять

Чим вирізнятиметься. Офіційних даних наразі немає. Тож вся наявна інформація — це припущення інсайдерів. Джерела припускають, що Xiaomi Mi Mix 4 може зберегти форм-фактор слайдера. При цьому він може отримати більш високе співвідношення екрану до передньої панелі, ніж Mi MIX 3. Також, за чутками, у гаджета буде потрійна основна камера.

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