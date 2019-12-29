Xiaomi випустила цікавий девайс для манікюру

Китайський виробник Xiaomi не припиняє розширювати сферу діяльності, створюючи все різноманітніші продукти. Тепер компанія випустила електричний полірувальник для нігтів під назвою Xiaoshi Electric Nail Polisher.

За традицією, новий девайс компанія представила на своїй фірмовій краудфандінговій платформі Youpin.

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Характеристики

Xiaoshi Electric Nail Polisher отримав унікальну амортизуючу і шумопоглинаючу конструкцію, яка убезпечує ніготь від пошкоджень. Шліфувальна головка зроблена з екологічно чистого матеріалу EVA з білим корундом і металевою шліфувальною поверхнею.

Девайс має два режими роботи/ Фото/gizmochina.com

М'які частки цих матеріалів дають змогу Xiaoshi Electric Nail Polisher ніжно впливати на поверхню нігтя.

Девайс має два режими роботи.

М'який, який використовують для ніжного полірування нігтів.

Другий – сильніший і швидший, коли потрібно обрізати нігті. Пристрій також підтримує інтелектуальне відключення.

Xiaoshi Electric Nail Polisher оснащений USB Type-C з можливістю швидкої зарядки. На одному заряді пристрій працює близько 45 хвилин використання.

Ціна

На майданчику для спільнокошту заявлена ціна становить 119 юанів (це 17 доларів або 400 гривень).

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