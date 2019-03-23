Xiaomi випустила універсальний пульт дистанційного керування: відео

Xiaomi розширює свою лінійку пристроїв для розумного дому. Компанія представила універсальний пульт дистанційного керування під назвою Mi Universal Remote.

Пульт дистанційного керування призначений для управління декількома побутовими приладами в одному місці. Робота пристрою здійснюється за допомогою застосунка Mi App. Про це повідомляє Gizmochina.

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Ще один спосіб керувати розумною мікрохвильовкою, телевізором і холодильником – голосові команди через вбудований мікрофон. Можна просто попросити кондиціонер знизити температуру на кілька градусів. За заявами Xiaomi, вже підтримуються близько 6 тисяч пристроїв.



Пристрій вже можна придбати у Китаї за 79 юанів

Mi Universal Remote вміє поширювати інфрачервоне випромінювання на 360 градусів, що виключає необхідність направляти пульт у правильний бік. Дальність дії до 10 метрів. А його ціна – 12 доларів.

Відеоогляд нового пристрою від Xiaomi:

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