Xiaomi випустила універсальний пульт дистанційного керування: відео

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Xiaomi випустила універсальний пульт Mi Universal Remote
Xiaomi випустила універсальний пульт Mi Universal Remote / Tehnot.com

Xiaomi розширює свою лінійку пристроїв для розумного дому. Компанія представила універсальний пульт дистанційного керування під назвою Mi Universal Remote.

Пульт дистанційного керування призначений для управління декількома побутовими приладами в одному місці. Робота пристрою здійснюється за допомогою застосунка Mi App. Про це повідомляє Gizmochina.

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Ще один спосіб керувати розумною мікрохвильовкою, телевізором і холодильником – голосові команди через вбудований мікрофон. Можна просто попросити кондиціонер знизити температуру на кілька градусів. За заявами Xiaomi, вже підтримуються близько 6 тисяч пристроїв.

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Mi Universal Remote вміє поширювати інфрачервоне випромінювання на 360 градусів, що виключає необхідність направляти пульт у правильний бік. Дальність дії до 10 метрів. А його ціна – 12 доларів.

Відеоогляд нового пристрою від Xiaomi:

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Теги: Новини Техно Техно Побутова техніка Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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