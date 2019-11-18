Xiaomi випустила власну електронну книгу: чим цікавий продукт

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Xiaomi випустила власну електронну книгу / gizmochina.com

Китайський виробник Xiaomi представила новий цікавий продукт — це фірмова електронна книжка eBook Reader. Девайс отримав антивідблискувальне покриття, тож книгу можна читати навіть під прямими сонячними променями.

Як пише видання gizmochina, пристрій отримав чорнильний екран E-Ink. Виробник обіцяє, що може забезпечити щільність пікселів 212 PPI.

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Що ще відомо?

Xiaomi eBook Reader оснащена LED підсвічуванням, яка підтримує 24 ступені затемнення, забезпечуючи необхідну яскравість при читанні книг і в приміщенні, і на вулиці при денному світлі.

За продуктивність відповідає процесор чотириядерний процесор Allwinner з тактовою частотою 1,8 ГГц. Він працює в парі з гігабайтом оперативної пам'яті і 16 ГБ вбудованої.

Xiaomi eBook Reader

Xiaomi eBook Reader може працювати кілька тижнів на одному заряді 

Пристрій працює під управлінням операційної системи Android 8.1 Oreo. Передбачена підтримка TXT-файлів, EPUB і PDF. Ємність батареї складає 1800 мАг, чого має вистачити на кілька тижнів в режимі очікування.

Ціна

Xiaomi eBook Reader компанія традиційно представила краудфандинговій платформі Youpin. Ціна складає 579 юанів це 83 долари або трохи більше 2 тисяч гривень.

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Теги: Техно Новини Техно Xiaomi Ґаджети
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