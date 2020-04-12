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Xiaomi випустила захищену та бюджетну електробритву

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Електробритва Mijia S300 / Xiaomi

Китайська компанія продовжує працювати над урізноманітненням фірмової продукції. Черговою новинкою бренду стала компактна електробритва Mijia S300 з захистом від порізів і автономністю до двох місяців на одній зарядці.

Як запевняє виробник, конструкція новинки з трьома плаваючими головками забезпечує чисте і гладке гоління. Електробритва оснащена подвійними лезами і сіткою особливої ​​форми, завдяки чому площа ріжучої поверхні збільшилася на 50% порівняно з попередньою моделлю лінійки.

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Особливості електробритви від Xiaomi

Корпус пристрою має захист за стандартом IPX7 – його можна мити під струменем води і використовувати для вологого гоління, не побоюючись поломки. Заявлена ​​автономність Xiaomi Mijia S300 складає 60 днів, а завдяки використанню універсального порту USB Type-C прилад можна зарядити за допомогою блоку живлення для смартфона.


Бритва захищена стандартом IPX7 / Xiaomi

Ще одна особливість моделі – інтелектуальний захист від нещасних випадків при випадковому торканні леза. Передбачено і режим блокування при натисканні і утриманні кнопки харчування – він стане в нагоді під час поїздки, запобігаючи випадкове включення пристрою.

Ціна

Xiaomi Mijia S300 надійшла в продаж у Китаї вже 9 квітня за ціною 14 доларів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Xiaomi
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