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Xiaomi вивела свою краудфандингову продукцію на міжнародний ринок

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Компанія Xiaomi вийшла на Indiegogo / Xiaomi

Xiaomi Youpin – це краудфандингова платформа китайської компанії Xiaomi, на якій щотижня представляють унікальні продукти, що випускаються в Китаї. Багато користувачів теж хотіли б підтримувати розробників на стадії фінансування, однак не мають такої можливості. Xiaomi знає про це, тому компанія зробила великий крок, щоб вивести краудфандингову продукцію на міжнародний ринок.

Вихід на Indiegogo

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Компанія Xiaomi запустила краудфандингову сторінку Xiaomi Youpin на вкрай популярному майданчику Indiegogo, яка доступна користувачам у всьому світі. Першими продуктами, доступними усім бажаючим, стали бігова доріжка WalkingPad R1 Pro і зубна щітка Oclean X Sonic Toothbrush.

Бігова доріжка

WakingPad R1 Pro – це оновлена ​​версія розумної бігової доріжки WalkingPad Mini Walk, яка була вперше запущена в травні 2018 року. Продукт виявився популярним в Китаї і за його межами, де він став доступним через сторонні електронні інтернет-магазини, такі як GearBest.

Ця модель підтримує режими бігу і ходьби. WalkingPad R1 Pro економить 90% простору в порівнянні з традиційною біговою доріжкою і може легко складатися. Портативна бігова доріжка доступна на Indiegogo за 429 доларів з безкоштовною доставкою.


Популярна бігова доріжка від Xiaomi відтепер доступна на Indiegogo

Зубна щітка

Oclean X Sonic Toothbrush пропонується за 55 доларів також з безкоштовною доставкою. Ця зубна щітка здатна контролювати тиск на зуби та ясна. Ця та інша інформація виводиться на екран, також можна виводити її на смартфон. Щітка підкаже, як змінити нахил кисті або голови для більш ефективного очищення.

Oclean X працює від батареї місткістю 800 мАг, яка дозволяє використовувати її до 20 днів. У комплект входять магнітна зарядна станція, яка дозволить повністю зарядити гаджет за 2 години. Щітка має 4 режими очищення: базовий, відбілюючий, масажний і для чутливих зубів/ясен. Корпус захищений відповідно до ступеня IPX7, маса становить 99 м.


Щітка Oclean X Sonic Toothbrush доступна з безкоштовним замовленням

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Xiaomi
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