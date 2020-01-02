Xiaomi, Vivo і Oppo представили нову систему бездротової передачі файлів

Компанії повідомили про створення інноваційної системи бездротової передачі файлів для користувачів з усього світу. Нова технологія, що стала ініціативою "Об'єднання пирингового обміну даними" (Peer-to-Peer Transmission Alliance), забезпечує швидку передачу файлів між пристроями брендів в один дотик.

Як працює нова технологія

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Технологія використовує Bluetooth для швидкого сполучення і технологію Wi-Fi P2P (Peer to Peer) для передачі даних, повідомляє Phone Arena.

Нова система дозволить клієнтам цих трьох брендів легко передавати файли між мобільними пристроями без використання сторонніх додатків або підключення до мережі. Технологія підтримує прийом і відправку широкого спектра документів: фотографій, відео, музики та інших форматів.

На такий крок компанії пішли в передчутті широкого розповсюдження 5G-мереж, коли передбачається збільшення середнього розміру файлів разом з розширенням різноманітності контенту.

Vivo, Oppo і Xiaomi мають велику користувацьку базу, і таке партнерство принесе користь значній кількості споживачів у всьому світі. Для Vivo це можливість надати клієнтам унікальний, безпечний і швидкий спосіб бездротової передачі даних. Ми і надалі маємо намір підтримувати стратегічні ініціативи, які роблять комфортним життя наших користувачів з усього світу,

– заявив старший віцепрезидент Vivo Спарк Ні.

Особливості нової технології

Бездротова система передачі файлів не вимагає підключення до інтернету. Середня швидкість передачі даних складає 20 МБ/с. Крім того, Wi-Fi P2P не перериває поточне Wi-Fi-з'єднання, дозволяючи користувачам залишатися в мережі під час передачі файлу.

Ця функція почне додаватися в смартфони виробників на різних ринках з лютого 2020 року.

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