Xiaomi визнали, що їхній новий розумний годинник має недоліки

Директор відділу дизайну компанії Xiaomi Рен Йі зізнався, що їхній новий розумний годинник Xiaomi Watch має деякі недоліки. Зокрема, основними проблемами новинки стали потужність, вага і сумісність зі штучним інтелектом.

Про це він повідомив на сторінці у китайській соцмережі Weibo, передає gizchina.com.

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У чому річ?

Компанія неодноразово наголошувала, що цей розумний годинник Xiaomi Watch має стати таким собі смартфоном, який носять на руці. Однак, деякі функції було складно впровадити.

За його словами, годинник "змушений проігнорувати" деякі потреби користувачів. Також він додав, що девайс отримав не дуже якісне звучання, незважаючи на великий виріз динаміка.

Крім того, пристрій має недоліки в роботі системи штучного інтелекту, а також при роботі з пристроями розумного будинку. Щоправда, ці недоліки можуть виправити з оновлення операційної системи.

Динамік тут не досконалий

Чим цікавий Xiaomi Watch?

Спеціально для цього годинника компанія розробила фірмову прошивку під назвою MIUI for Watch. MIUI. Він отримав AMOLED-дисплей з діагоналлю 1,78 дюйма.

Також годинник підтримує eSIM (таку картку має випустити lifecell), за допомогою якої можна здійснювати дзвінки. Ємність його акумулятора становить 570 мАг, що забезпечує до 2 діб автономної роботи. Смарт-годинник оснащений чипом NFC для здійснення безконтактної оплати.

На китайському ринку він оцінений у 1 999 юанів (285 доларів або 7 110 гривень).

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