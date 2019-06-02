Xiaomi вкотре здивувала новим ґаджетом: чим він особливий

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Xiaomi вкотре здивувала новим ґаджетом: чим він особливий
Xiaomi вкотре здивувала новим ґаджетом: чим він особливий / Ilenta.com

Xiaomi додала на свій майданчик колективного фінансування Youpin лазерний далекомір Duka LS-P у якого аж 8 функцій. Лазерний далекомір Duka LS-P отримав компактний і зручний корпус, виконаний з алюмінієво-магнієвого сплаву.

Його товщина становить 11 міліметів, а вага – 28 грамів. Новинка пропонує 8 різних функцій – від простих вимірювань відстані до об'єктів і завершуючи обчисленням кутів, висоти, площі та об'єму. 

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Точність вимірювань досягає 1 міліметра, час – до 0.2 с, а найбліьшу відстань, котру він охоплює – до 40 метрів. На корпусі пристрою 2 кнопки, які перемикають функції. На невеликому екрані з підсвічуванням відображаються всі вимірювані значення.

Ґаджет від Xiaomi має невеликі розміри
Ґаджет від Xiaomi має невеликі розміри

Акумулятор ємністю 200 мАг дозволяє виконати до 3,5 тисяч вимірювань. Підживлюється пристрій за допомогою звичайного USB-кабелю, що у комплекті із ґаджетом. Також в коробці є шнурок, аби ви могли носити його з собою.

Далекомір від Xiaomi отримав 8 функцій
Далекомір від Xiaomi отримав 8 функцій

Ціна. Вартість Duke LS-P становить 99 юанів, а це близько 14-ти доларів.

Коли надійде у продаж. Продажі стартують 8 липня.

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Теги: Техно Новини Техно Xiaomi Ґаджети
Джерело: Техно 24
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