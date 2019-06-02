Xiaomi вкотре здивувала новим ґаджетом: чим він особливий

Xiaomi додала на свій майданчик колективного фінансування Youpin лазерний далекомір Duka LS-P у якого аж 8 функцій. Лазерний далекомір Duka LS-P отримав компактний і зручний корпус, виконаний з алюмінієво-магнієвого сплаву.

Його товщина становить 11 міліметів, а вага – 28 грамів. Новинка пропонує 8 різних функцій – від простих вимірювань відстані до об'єктів і завершуючи обчисленням кутів, висоти, площі та об'єму.

Читайте також: Xiaomi Mi Band 4: в мережі з’явились характеристики фітнес-трекера

Точність вимірювань досягає 1 міліметра, час – до 0.2 с, а найбліьшу відстань, котру він охоплює – до 40 метрів. На корпусі пристрою 2 кнопки, які перемикають функції. На невеликому екрані з підсвічуванням відображаються всі вимірювані значення.



Ґаджет від Xiaomi має невеликі розміри

Акумулятор ємністю 200 мАг дозволяє виконати до 3,5 тисяч вимірювань. Підживлюється пристрій за допомогою звичайного USB-кабелю, що у комплекті із ґаджетом. Також в коробці є шнурок, аби ви могли носити його з собою.



Далекомір від Xiaomi отримав 8 функцій

Ціна. Вартість Duke LS-P становить 99 юанів, а це близько 14-ти доларів.

Коли надійде у продаж. Продажі стартують 8 липня.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно