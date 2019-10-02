Xiaomi встановила рекорд з продажу

Китайський виробник Xiaomi, що випускає смартфони, натільні ґаджети та інші популярні девайси, показує рекордний продаж. Відомий інсайдер Мукул Шарма завив про рекордний продаж продукції Xiaomi.

Він запевняє, що Xiaomi всього за кілька годин продала понад півтора мільйона нових девайсів на індійському ринку.

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У чому успіх? Причиною такого високого попиту є істотні знижки, які почали діяти спеціально до свята Дівалі. Це одне із найважливіших індійських та індуїстських свят.

Woke up today with some stats.

Xiaomi has made a record sale of over 1.5 million devices in the first few hours across Diwali With Mi on https://t.co/Sc1AfsPKaW, BBD, and GIF (10 devices/second)

Feel free to retweet.#xiaomi #redmi

Kudos to @manukumarjain @s_anuj @bhavyamania — Mukul Sharma (@stufflistings) October 1, 2019

Його ще називають Фестивалем Вогнів. Свято символізує перемогу добра над злом. Як символ цієї перемоги люди всюди запалюють свічки і ліхтарики.

Щоправда, які товари компанії принесли такий успіх – інсайдер не уточнює. Ймовірно, значну часту у них займають смартфони.

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