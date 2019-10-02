Xiaomi встановила рекорд з продажу

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Xiaomi встановила рекорд з продажу
Xiaomi встановила рекорд з продажу / Фото/ Скрін з відео

Китайський виробник Xiaomi, що випускає смартфони, натільні ґаджети та інші популярні девайси, показує рекордний продаж. Відомий інсайдер Мукул Шарма завив про рекордний продаж продукції Xiaomi.

Він запевняє, що Xiaomi всього за кілька годин продала понад півтора мільйона нових девайсів на індійському ринку.

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У чому успіх? Причиною такого високого попиту є істотні знижки, які почали діяти спеціально до свята Дівалі. Це одне із найважливіших індійських та індуїстських свят.

Його ще називають Фестивалем Вогнів. Свято символізує перемогу добра над злом. Як символ цієї перемоги люди всюди запалюють свічки і ліхтарики.

Щоправда, які товари компанії принесли такий успіх – інсайдер не уточнює. Ймовірно, значну часту у них займають смартфони.

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Теги: Новини Техно Xiaomi Техно Ґаджети
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