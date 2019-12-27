Новий смарт-годинник від Xiaomi: лаконічний дизайн та NFC

Ще один смарт-годинник від Xiaomi з’явився на краудфандінговій платформі (спільнокошті). Розумний годинник отримав назву Xiaomi Youpin Forbidden City і може похвалитись лаконічним зовнішнім виглядом.

Як пише keddr.com, Xiaomi Youpin Forbidden City має лаконічний і акуратний дизайн.

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Характеристики

Смарт-годинник отримав круглий AMOLED-дисплей з діагоналлю 1,3 дюйма та роздільною здатністю 360х360 пікселів. Він також покритий захисним склом, яке має захистити девайс від ударів та подряпин.

Смарт-годинник Xiaomi отримав круглий дисплей

За продуктивність відповідає чіпсет Qualcomm Snapdragon Wear 2100, а оперативної пам'яті тут 512 МБ. Ємність вбудованого накопичувача становить 4 ГБ. Годинник оснащений датчиками GPS, Wi-Fi 4, Bluetooth 4.1 і NFC. Ємність акумулятора складає 400 мАг. Також є захист від води та пороху за стандартом IP68.

Новий смарт-годинник від Xiaomi працює під керуванням Wear OS.

Xiaomi Youpin Forbidden City можна замовити на спільнокошті

Ціна

На платформі для спільнокошту Xiaomi Youpin Forbidden City коштує 185 доларів (4200 гривень).

При цьому, коли новинка вийде у роздріб, її вже можна буде купити за 245 доларів (5 600 гривень).

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