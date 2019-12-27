Новий смарт-годинник від Xiaomi: лаконічний дизайн та NFC
Ще один смарт-годинник від Xiaomi з’явився на краудфандінговій платформі (спільнокошті). Розумний годинник отримав назву Xiaomi Youpin Forbidden City і може похвалитись лаконічним зовнішнім виглядом.
Як пише keddr.com, Xiaomi Youpin Forbidden City має лаконічний і акуратний дизайн.
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Характеристики
Смарт-годинник отримав круглий AMOLED-дисплей з діагоналлю 1,3 дюйма та роздільною здатністю 360х360 пікселів. Він також покритий захисним склом, яке має захистити девайс від ударів та подряпин.
Смарт-годинник Xiaomi отримав круглий дисплей
За продуктивність відповідає чіпсет Qualcomm Snapdragon Wear 2100, а оперативної пам'яті тут 512 МБ. Ємність вбудованого накопичувача становить 4 ГБ. Годинник оснащений датчиками GPS, Wi-Fi 4, Bluetooth 4.1 і NFC. Ємність акумулятора складає 400 мАг. Також є захист від води та пороху за стандартом IP68.
Новий смарт-годинник від Xiaomi працює під керуванням Wear OS.
Xiaomi Youpin Forbidden City можна замовити на спільнокошті
Ціна
- На платформі для спільнокошту Xiaomi Youpin Forbidden City коштує 185 доларів (4200 гривень).
- При цьому, коли новинка вийде у роздріб, її вже можна буде купити за 245 доларів (5 600 гривень).
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