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Новий смарт-годинник від Xiaomi: лаконічний дизайн та NFC

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Смарт-годинник Xiaomi Youpin Forbidden City / xiaomiyoupin.com

Ще один смарт-годинник від Xiaomi з’явився на краудфандінговій платформі (спільнокошті). Розумний годинник отримав назву Xiaomi Youpin Forbidden City і може похвалитись лаконічним зовнішнім виглядом.

Як пише keddr.com, Xiaomi Youpin Forbidden City має лаконічний і акуратний дизайн.

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Характеристики

Смарт-годинник отримав круглий AMOLED-дисплей з діагоналлю 1,3 дюйма та роздільною здатністю 360х360 пікселів. Він також покритий захисним склом, яке має захистити девайс від ударів та подряпин.

Xiaomi Youpin Forbidden City

Смарт-годинник Xiaomi отримав круглий дисплей 

За продуктивність відповідає чіпсет Qualcomm Snapdragon Wear 2100, а оперативної пам'яті тут 512 МБ. Ємність вбудованого накопичувача становить 4 ГБ. Годинник оснащений датчиками GPS, Wi-Fi 4, Bluetooth 4.1 і NFC. Ємність акумулятора складає 400 мАг. Також є захист від води та пороху за стандартом IP68.

Новий смарт-годинник від Xiaomi працює під керуванням Wear OS.

Xiaomi Youpin Forbidden City

Xiaomi Youpin Forbidden City можна замовити на спільнокошті 

Ціна

  • На платформі для спільнокошту Xiaomi Youpin Forbidden City коштує 185 доларів (4200 гривень).
  • При цьому, коли новинка вийде у роздріб, її вже можна буде купити за 245 доларів (5 600 гривень).

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Розумний годинник Xiaomi Ґаджети
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