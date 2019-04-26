Xiaomi запатентувала дивний "виріз" в дисплеї: фото

681 Читать новость на русском
Xiaomi запатентувала дивний "виріз" в дисплеї
Xiaomi запатентувала дивний "виріз" в дисплеї / Android Headlines

Компанія Xiaomi придумала доволі цікаве рішення для розміщення фронтальної камери. Китайці вирішили "вивернути" звичну моноброву в інший бік.

Особливості патента. Як повідомляє GSMArena, оприлюднена патентна документація свідчить про те, що Xiaomi вивчає можливість створення апаратів з "вирізом навпаки". У таких пристроїв у верхній частині корпусу буде передбачений спеціальний виступ, в якому і розташуються компоненти камери.

Читайте також: Неймовірні характеристики топового смартфона Redmi з'явились в мережі

Як можна бачити на зображеннях, модуль планують обладнати подвійною камерою. Там же розташується проріз для динаміка.

Xiaomi пропонує кілька варіантів дизайну виступу. Він, наприклад, може мати прямокутну форму або із закругленими кутами.

Xiaomi
Xiaomi пропонує розмістити фронтальну камеру над корпусом

Xiaomi
Нові патенти Xiaomi

Функціональність. Очевидно, до складу виступаючої частини можуть інтегруватися будь-які інші електронні компоненти, скажімо, різні датчики. Запропонована конструкція також передбачає наявність подвійної основної камери і симетричного порту USB Type-C.

Перспективи. Втім, описане рішення виглядає досить сумнівним. Далеко не всім користувачам подобається виріз в екрані, а блок, який виступає за межі корпусу, може викликати ще більшу критику.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
"Випий яду": активісти пікетували будинок Луценка через останні події у справі Гандзюк
сьогодні
720
Теги: Техно Новини Техно Xiaomi Смартфони Розробки
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Смартфон Meizu 16s представили офіційно: характеристики та ціна
24 квітня 14:09 Смартфон Meizu 16s представили офіційно: характеристики та ціна
524
Огляд Honor 10 Lite: преміальний вигляд та достойна камера за бюджетну ціну
23 квітня 20:33 Огляд Honor 10 Lite: преміальний вигляд та достойна камера за бюджетну ціну
1467
День Землі: 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
22 квітня 21:02 День Землі: 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
743
Google I / O 2019: що це таке, скільки коштують квитки та що представить компанія
22 квітня 08:09 Google I / O 2019: що це таке, скільки коштують квитки та що представить компанія
714
Інноваційний підхід і потенціал: Топ-цитати президента Dell у регіоні ЕМЕА про український ринок
21 квітня 16:04 Інноваційний підхід і потенціал: Топ-цитати президента Dell у регіоні ЕМЕА про український ринок
Євгенія Мазур 570
Новини
Більше новин
Залиште відгук