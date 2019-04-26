Xiaomi запатентувала дивний "виріз" в дисплеї: фото

Компанія Xiaomi придумала доволі цікаве рішення для розміщення фронтальної камери. Китайці вирішили "вивернути" звичну моноброву в інший бік.

Особливості патента. Як повідомляє GSMArena, оприлюднена патентна документація свідчить про те, що Xiaomi вивчає можливість створення апаратів з "вирізом навпаки". У таких пристроїв у верхній частині корпусу буде передбачений спеціальний виступ, в якому і розташуються компоненти камери.

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Як можна бачити на зображеннях, модуль планують обладнати подвійною камерою. Там же розташується проріз для динаміка.

Xiaomi пропонує кілька варіантів дизайну виступу. Він, наприклад, може мати прямокутну форму або із закругленими кутами.



Xiaomi пропонує розмістити фронтальну камеру над корпусом



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Функціональність. Очевидно, до складу виступаючої частини можуть інтегруватися будь-які інші електронні компоненти, скажімо, різні датчики. Запропонована конструкція також передбачає наявність подвійної основної камери і симетричного порту USB Type-C.

Перспективи. Втім, описане рішення виглядає досить сумнівним. Далеко не всім користувачам подобається виріз в екрані, а блок, який виступає за межі корпусу, може викликати ще більшу критику.

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