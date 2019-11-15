Xiaomi запатентувала новий гнучкий смартфон: фото

Смартфон Motorola RAZR (2019) став першою на ринку "жабкою" із гнучким дисплеєм, однак невдовзі в новинки може з’явитися конкурент. В мережі опублікували патентну документацію із зображеннями неанонсованого пристрою Xiaomi у схожому форм-факторі.

Новий патент китайського вендора містить схематичні зображення складного смартфона в форм-факторі розкладачки, який згинається посередині, повідомляє Gizmochina.

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Особливості дизайну

У розкритому стані пристрій виглядає як традиційний моноблок з тонкими бічними і широкою верхньою рамкою, в якій розмістили динамік і селфі-модуль.



Новий патент Xiaomi

Згідно з опублікованими зображеннями, на тильній стороні корпусу пристрою розташований невеликий допоміжний екран, імовірно призначений для відображення вхідних повідомлень і номера абонента.

Смартфон обладнаний подвійною основною камерою на зворотному боці нижньої частини корпусу. Таке розташування дозволяє вести зйомку в ландшафтній орієнтації екрану, не закриваючи об'єктив пальцями.



Xiaomi може випустити другий гнучкий смартфон

Дата анонсу, детальні характеристики та ціна

З огляду на те, що йдеться про патент, очікувати релізу гнучкої новинки Xiaomi навряд чи варто в поточному році. Ймовірні специфікації і ціна смартфона також не повідомляються.

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