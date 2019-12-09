Xiaomi запатентувала оригінальну конструкцію смартфона-слайдера

Перебуваючи в постійному пошуку нових форм-факторів смартфонів, інженери Xiaomi отримали патент на оригінальний механізм слайдера для майбутніх пристроїв компанії.

Чергова розробка конструкторів Xiaomi пропонує ще один спосіб відмови від вирізів в дисплеї та висувних модулів для розміщення фронтальної камери, повідомляє Gizchina.

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Що придумала компанія Xiaomi

Згідно з опублікованими кресленнями, Xiaomi пропонує концепцію смартфона, який буде оснащений відразу чотирма камерами: два датчика будуть виконувати роль основних, а два – призначені для селфі. Для розширення робочої області і збільшення дисплея запропонований механізм слайдера, при цьому розсуватиметься ґаджет в праву сторону.



Концепція смартфона-слайдера від компанії Xiaomi

Патентна заявка була подана в бюро ще 28 серпня 2018 року, тобто задовго до виходу перших смартфонів з гнучким дисплеєм, але опублікована вона була лише кілька днів тому. На лівій стороні пристрою передбачається спеціальна область, на якій розміщені камери (дві зверху та дві знизу) і, ймовірно, ключові електронні компоненти пристрою.

Особливості конструкції

На відміну від конкурентів, що використовують для збільшення дисплея складну конструкцію, Xiaomi вирішила піти іншим шляхом і запропонувала механізм слайдера для масштабованих пристроїв. На жаль, запропонований варіант смартфона поки існує лише на папері у вигляді патенту.

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