Xiaomi запатентувала ще один гнучкий смартфон: фото

Свій прототип гнучного смартфона компанія Xiaomi показала ще на початку 2019 року, але в продажу новинка досі не з’явилася. Згідно з новим витоком, відтермінування релізу пов’язане із редизайном ґаджета.

Що відомо про новий гнучкий смартфон Xiaomi

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Новий патент Xiaomi продемонстрував дизайн складного пристрою, що нагадує представлений раніше Mi Mix Alpha, "загорнутий" в свій дисплей, повідомляє GSMArena.



Новий гнучкий смартфон Xiaomi

Судячи з ілюстрацій, конструкція нового смартфона Xiaomi передбачає вигин дисплея по двох лініях. На відміну від показаного раніше прототипу, частини екрану складаються асиметрично.

Камери

Ще однією особливістю моделі стала наявність чотирьох камер, розташованих вертикально на одній з бічних рамок. З огляду на те, що смартфон можна згинати в різні боки, модуль виконує функції як основної, так і фронтальної камери.



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Детальні характеристики та дата виходу

Технічні характеристики пристрою джерело не повідомляє. З чуток, Xiaomi планує представити свій перший гнучкий смартфон в другому кварталі 2020 року.

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