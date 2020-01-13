Xiaomi запатентувала ще один революційний смартфон: фото

В лінійках смартфонів Xiaomi можна знайти не лише традиційні пристрої, але й більш оригінальні рішення. Незабаром вендор може випустити ще один незвичний девайс. Патентна документація з описанням нового смартфона засвітилася в базі даних китайського регулятора.

Що відомо про патент

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За даними мережевих джерел, патентну заявку подали ще в 2019 році, але компанія отримала схвалення тільки в січні 2020 року, повідомляє Gizchina.

Судячи за ескізом моделі, дисплей з тонкими рамками буде закривати фронтальну і тильну панелі, а також праву бокову грань пристрою.

Що це за смартфон

Судячи з опублікованих зображень, новинка представляє собою цільну конструкцію, дизайн якої нагадує представлений раніше концептуальний смартфон Mi Mix Alpha. Не виключено, що йдеться про більш доступну версію преміального пристрою.

З чуток, новинка може виявитися і розкладачкою, але ця інформація ще не підтверджена надійними джерелами.

Інші деталі

Передбачувана дата анонса, технічні характеристики і ціна майбутньої новинки невідомі.

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