Xiaomi запатентувала ще один революційний смартфон: фото
В лінійках смартфонів Xiaomi можна знайти не лише традиційні пристрої, але й більш оригінальні рішення. Незабаром вендор може випустити ще один незвичний девайс. Патентна документація з описанням нового смартфона засвітилася в базі даних китайського регулятора.
Що відомо про патент
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За даними мережевих джерел, патентну заявку подали ще в 2019 році, але компанія отримала схвалення тільки в січні 2020 року, повідомляє Gizchina.
Судячи за ескізом моделі, дисплей з тонкими рамками буде закривати фронтальну і тильну панелі, а також праву бокову грань пристрою.
Що це за смартфон
Судячи з опублікованих зображень, новинка представляє собою цільну конструкцію, дизайн якої нагадує представлений раніше концептуальний смартфон Mi Mix Alpha. Не виключено, що йдеться про більш доступну версію преміального пристрою.
З чуток, новинка може виявитися і розкладачкою, але ця інформація ще не підтверджена надійними джерелами.
Інші деталі
Передбачувана дата анонса, технічні характеристики і ціна майбутньої новинки невідомі.
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