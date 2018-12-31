Xiaomi запустила у продаж спеціальний святковий набір

Китайська компанія Xiaomi запустила у продаж спеціальний подарунковий набір, в який входять одразу 8 ґаджетів. Коштує набір 250 євро (8 200 гривень).

Про це повідомляє gizchina.com.

Так, у подарунковий набір входить механічна клавіатура, миша, мобільна колонка, яка оснащені інтерфейсом Bluetooth, світильник і калькулятор та ще кілька продуктів Xiaomi. Цікаво, що усі девайси мають поєднання чорного і золотистого кольорів.

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Клавіатура з 79 механічними клавішами з монохромним підсвічуванням нагадує клавіатуру друкарської машинки. Роботу клавіатури забезпечує акумулятор ємністю 4000 мА г. Калькулятор теж має механічні перемикачі. Світильник потужністю 2 Вт підтримує регулювання яскравості в діапазоні від 1% до 100%.

В наборі – оригінальна клавіатура

На жаль, цей набір доступний лише на китайському ринку. Про його вихід на інші ринки наразі не повідомляють.

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