Xiaomi запустила власний сервіс доставки

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Xiaomi запустила власний сервіс доставки
Xiaomi запустила власний сервіс доставки

Китайський виробник Xiaomi розширив сферу діяльності – тепер компанія займається ще й доставкою. Сервіс отримав назву Mi Express.

Як пише Mydrivers, на такий крок компанію підштовхнула жорстка конкуренція з кур'єрською службою SF Express, яка очолює цей ринок в Китаї.

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Як повідомляють джерела, зараз у пріоритеті Xiaomi саме китайський ринок. Тож наразі компанія зосередиться на роботі на вітчизняному ринку, але згодом служба Mi Express буде запущена і в інших країнах.

Xiaomi запустила власний сервіс доставки

Сервіс поки працює лише в Китаї 

Раніше повідомлялось, що нова служба буде займатись передачею інформації та доставкою посилок. Крім того, нова торгова марка займатиметься телекомунікаційними послугами.

via GIPHY

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Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес Китай Xiaomi
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