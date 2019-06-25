Xiaomi заявила про зниження вартості смартфона Mi Mix 3

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Xiaomi Mi Mix 3
Xiaomi Mi Mix 3 / ixbt.com

Компанія Xiaomi заінтригувала анонсом про лінійку Mi Mix. Користувачі припускали, що виробник розповість деталі про нове покоління цієї лінійки Xiaomi Mi Mix 4. Та користувачів чекала інша хороша новинка – зниження вартості минулорічного флагмана.

Так, версія Xiaomi Mi Mix 3 із 8 ГБ оперативної і 128 ГБ флеш-пам'яті нині коштує 334 долари (8 700 гривень).

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При цьому такий крок з боку компанії може свідчити про те, що анонс Xiaomi Mi Mix 4 і справді вже не за горами. Ймовірно, компанія взяла курс на поступове очищення складських запасів перед анонсом нової моделі.

Раніше була інформація, що Xiaomi Mi Mix 4 представлять цієї осені. Третю версію Mi Mix представили, нагадаємо, у жовтні 2018 року.

Характеристики Xiaomi Mi Mix 3. Головна особливість цього смартфона полягає у цікавому рішенні щодо фронтальної камери – її заховали у конструкції слайдера. Таким чином інженерам вдалось досягнути показника 93,4% дисплея від всієї площі передньої панелі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi Mix 3

  • Дисплей
  • Тип: AMOLED
    Діагональ: 6,39 дюйма
    Роздільна здатність: 2340 х 1080 пікселів
  • ПроцесорQualcomm Snapdragon 845
  • ВідеопроцесорAdreno 630
  • Пам'ятьОперативна: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ
    Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ
  • КамераОсновна: 12 Мп + 12 Мп
    ​Фронтальна: 24 Мп+ 2 Мп
  • Акумулятор3 850 мАг
  • Операційна системаAndroid 9.0 Pie

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Теги: Новини Техно Техно Xiaomi Смартфони
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