Xiaomi заявила про зниження вартості смартфона Mi Mix 3
Компанія Xiaomi заінтригувала анонсом про лінійку Mi Mix. Користувачі припускали, що виробник розповість деталі про нове покоління цієї лінійки Xiaomi Mi Mix 4. Та користувачів чекала інша хороша новинка – зниження вартості минулорічного флагмана.
Так, версія Xiaomi Mi Mix 3 із 8 ГБ оперативної і 128 ГБ флеш-пам'яті нині коштує 334 долари (8 700 гривень).
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При цьому такий крок з боку компанії може свідчити про те, що анонс Xiaomi Mi Mix 4 і справді вже не за горами. Ймовірно, компанія взяла курс на поступове очищення складських запасів перед анонсом нової моделі.
Раніше була інформація, що Xiaomi Mi Mix 4 представлять цієї осені. Третю версію Mi Mix представили, нагадаємо, у жовтні 2018 року.
Характеристики Xiaomi Mi Mix 3. Головна особливість цього смартфона полягає у цікавому рішенні щодо фронтальної камери – її заховали у конструкції слайдера. Таким чином інженерам вдалось досягнути показника 93,4% дисплея від всієї площі передньої панелі.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi Mix 3
- Дисплей
- Тип: AMOLED
Діагональ: 6,39 дюйма
Роздільна здатність: 2340 х 1080 пікселів
- ПроцесорQualcomm Snapdragon 845
- ВідеопроцесорAdreno 630
- Пам'ятьОперативна: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ
Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ
- КамераОсновна: 12 Мп + 12 Мп
Фронтальна: 24 Мп+ 2 Мп
- Акумулятор3 850 мАг
- Операційна системаAndroid 9.0 Pie
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