Xiaomi знижує ціну на телеприставку Mi Box S та Mi Band 3

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Xiaomi знижує ціну на 2 продукти
Xiaomi знижує ціну на 2 продукти / keddr.com

У зв’язку із святкуванням Всесвітнього дня шопінгу 11 листопада, китайська корпорація Xiaomi знизить ціни на два свої популярні продукти: це нова телеприставка Mi Box S та фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 3.

Про це повідомляє 4pda.ru.

Xiaomi Mi Box S – це міжнародна версія телеприставки Mi Box 4. Пристрій працює під управлінням оперативної системи Android TV (Android 8.1 Oreo) та має магазин додатків Google Play.

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Крім того, приставкою можна керувати за допомогою голосового помічника Google Assistant. Є підтримка функції Chromecast, що дає змогу транслювати на екран телевізора контент з різних гаджетів. Mi Box S підтримує відео в форматі 4K HDR з частотою 60 кадрів в секунду і об'ємний звук Dolby і DTS.

Xiaomi Mi Box S: відеоогляд

Зараз Mi Box S коштує 79 доларів (2 200 гривень). Та її можна буде придбати зі знижкою за 65 доларів (1800 гривень).

Ще один продукт, що отримає знижку, – Xiaomi Mi Band 3. Це без перебільшення один із найпопулярніших фітнес-трекерів у світі. Він показує час, погоду, текст вхідних повідомлень і прогрес фізичної активності тощо. Також він вимірює пульс та проводить моніторинг сну.Від одного заряду трекер працює до 20 днів.

Xiaomi Mi Band 3: огляд

Зараз на AliExpress трекер доступний за 23 долари (640 гривень), а в день розпродажу його вартість знизиться до 20,99 доларів (580 гривень).

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Теги: Техно Ґаджети Xiaomi
Джерело: Техно
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