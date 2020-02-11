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Xiaomi знизила вартість своїх телевізорів

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Xiaomi знизила вартість своїх телевізорів / gizchina.it

Компанія Xiaomi регулярно тішить своїх фанатів знижками на техніку. Але зараз телевізори китайського бренду подешевшали "позапланово".

У деяких випадках вартість телевізорів була нижчою, ніж пропонували за попереднім замовленням на старті продажів.

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Нові ціни

  • 70-дюймовий телевізор Mi TV 4A коштує 485 доларів (12 100 гривень)
  • 32-дюймова модель Mi TV 4C коштує 100 доларів (2 500 гривень)
  • Нова ціна 43-дюймового Mi TV 4C – 160 доларів (4 000 гривень)
  • 55-дюймовий телевізор Mi TV 4A зараз коштує 245 доларів (6 100 гривень)
  • За 55-дюймовий Mi TV E55X потрібно заплатити 260 доларів (6 500 гривень)
  • 65-дюймова модель E65C подешевшала до 385 доларів (9 600 гривень).

Однак, ці знижки торкнулися лише китайського ринку. Коли вони дійдуть до України та чи подешевшають в нас загалом, про це поки невідомо.

Чому подешевшали телевізори

На це може у виробника бути кілька причин. По-перше, це можуть бути знижки напередодні Дня святого Валентина.

Ще одна причина може бути пов’язана із спалахом коронавірусу, який вирує зараз в Китаї. Він завдає серйозних збитків в тому числі і бізнесові. Тож, ймовірно, Xiaomi знизила вартість своїх телевізорів, щоб хоч якось розворушити ринок.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Побутова техніка Xiaomi Новини Техно
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