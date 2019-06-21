Xiaomi звинуватили в плагіаті: деталі скандалу

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У цій рекламі побачили плагіат
У цій рекламі побачили плагіат / theverge.com

У рекламній кампанії, яку запустив китайський виробник Xiaomi, розгледіли плагіат. Так, британський дизайнер Пітер Тарка побачив у рекламі нових продуктів компанії елементи трьох своїх робіт.

Як пише видання The Verge, плагіат побачили в іспанській рекламі Xiaomi. Дизайнер представив свою інсталяцію, яку він створив у минулому році, справді дуже схожа на рекламну кампанію китайського бренду.

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Щоправда, на рекламному зображенні Xiaomi прибрали кілька елементів для того, щоб виділити зображення своїх девайсів.

До речі, Xiaomi не перша компанія, яка "запозичила" роботу Тарки. Так, ще одну роботу дизайнера використали у рекламній кампанії LG.

Xiaomi звинуватили в плагіаті

Так виглядає робота дизайнера 

Xiaomi звинуватили в плагіаті

А це – реклама Xiaomi

За словами дизайнера, ніхто не питав його дозволу на використання робіт.

Реакція Xiaomi. В компанії оперативно відреагували на претензії дизайнера. Йому принесли вибачення. Також компанія видалила усі рекламні матеріали з сайту.

Також виробник знайшов "винного" і його вже звільнили, адже це "йде врозріз з цінностями нашої компанії, що стосуються поваги інтелектуальної власності".

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Теги: Новини Техно Xiaomi Техно IT-бізнес
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