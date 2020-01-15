Стала відомою дата анонсу Xperia 5 Plus – нового флагмана Sony

Компанія Sony нарешті офіційно оголосила дату анонсу своїх нових смартфонів Xperia. Презентація відбудеться на виставці Mobile World Congress 2020 року, прес-конференція запланована на 24 лютого.

Джерела повідомляють, що компанія повинна показати флагманський телефон, який імовірно називається Sony Xperia 5 Plus, а також пристрій середнього класу, побудований на платформі Snapdragon 765.

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У грудні також поповзли чутки про модель Sony Xperia 3, однак тепер висловлюються припущення, що це просто ще один варіант назви Xperia 5 Plus.

Sony відрізняється від більшості виробників тим, що випускає свої смартфони тільки через кілька місяців після офіційного анонсу. Цікаво буде подивитися, чи не збирається Sony поміняти традицію в цьому році.

Все що відомо про Sony Xperia 5 Plus

Екран новинки буде практично безрамковим та збереже пропорції попередника – 21:9. З чуток, діагональ OLED-дисплея складе 6,6 дюйма, а габарити корпусу – 168,2×71,6×8,1 мм або 168,2×71,6×9,3 мм, з огляду на виступаючу основну камеру.

Сканер відбитків пальців розташується на бічній грані (як завжди), а джек для навушників – на верхній. Основна камера отримає три оптичні сенсори й четвертий ToF. Фронтальна камера отримає розширення 8 Мп. На передній панелі розташуються два динаміки для стерео.



Новий флагман від Sony може виглядати саме так (нещодавній витік)

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