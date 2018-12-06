Як 5G змінить уявлення про мобільний інтернет: переваги нових мереж

В рамках конференції Snapdragon Tech Summit 2018 відбувся анонс комерційних мобільних мереж п'ятого покоління. Співробітники компанії Qualcomm розповіли про переваги мережі нового покоління.

Про це повідомляє 4PDA.

Читайте також: Qualcomm представила потужний 7-нм процесор для смартфонів Snapdragon 855: характеристики

"Сьогодні вся екосистема 5G робить величезний крок вперед, і цей крок служить новим підтвердженням того, як лідери екосистеми і Qualcomm Technologies зокрема наближають комерціалізацію мереж нового покоління – від найперших кроків, включаючи наукові розробки і стандартизацію, випробування, випуск інноваційних продуктів і технологій , і до неминучого поширення мереж 5G і підтримують їх пристроїв по всьому світу в першій половині 2019 року", – зауважив президент Qualcomm Incorporated Крістіано Амон.

Разом ми змінюємо вигляд цілої галузі і допомагаємо користувачам цих мереж і пристроїв отримати абсолютно нові враження від можливостей мобільного зв'язку,

– підкреслив Амон.

Хвилі міліметрового діапазону демонструють ряд переваг над частотами поточного покоління. Вони менш чутливі до перешкод у вигляді стін, перегородок і листя, володіють кращим коефіцієнтом відбивання, зберігаючи потужність сигналу і вимагають менших витрат на обладнання при розгортанні мережі.

В ході демонстраційного тестування модему X50 була досягнута швидкість з'єднання в 1,5 Гбіт / с – цього виявилося достатньо для потокового відтворення відео з роздільною здатністю 8K.

Презентація 5G-модема – дивіться відео

У перспективі у технології є всі шанси не тільки зробити “Інтернет речей” доступним мейнстрімом, а й повністю замінити Wi-Fi обладнання, яке не прив'язуватиме абонента до точки доступу з обмеженим радіусом дії.

Читайте також: Samsung показала дуже дивний 5G-смартфон: фото

Стабільний прийом сигналу забезпечує спеціально розроблена антена від Qualcomm. Крім того, модем X50 був представлений у вигляді аксесуара Moto Mod для смартфонів Motorola – це дозволить власникам пристроїв на базі SoC минулого покоління використовувати переваги нових мереж, не змінюючи апарат. Також компанія повідомила про випуск двох ексклюзивних моделей серії Moto в 2019 році.



Qualcomm представила перший в світі комерційний 5G-модем

Не виключено, що перспективним модемом найближчим часом обзаведуться і нові ревізії інших популярних ґаджетів – раніше вже повідомлялося про випуск 5G-версії Xiaomi Mi Mix 3. Крім того, оновлення модельного ряду до сучасного стандарту зв'язку раніше анонсували такі вендори, як Samsung, Oppo, Vivo та інші.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно