Як астронавти готуються до виходу у космос: цікаве відео

Космонавти, що зараз перебувають Міжнародної космічної станції (МКС), поділились відео, на якому вони готуються до чергового виходу у відкритий космос.

Для нас ці кадри – дійсно захоплюючі, адже дають змогу більше дізнатись про життя астронавтів на станції.

Відео оприлюднила прес-служба Канадсько космічного агентства.

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"Великий день наближається! Давид Сен-Жак готується до свого першого виходу у відкритий космос з Енн Макклейн 8 квітня. Витратили кілька днів на складання костюма та інструментів, тепер саме час його приміряти!", – йдеться в описі до відео.

Le grand jour approche! @Astro_DavidS se prépare pour sa première sortie dans l’espace avec @AstroAnnimal le 8 avril prochain. Après avoir passé quelques jours à assembler sa combinaison et ses outils, c’est maintenant le temps d’en faire l’essai! #OsezExplorer



Vidéo : ASC/NASA. pic.twitter.com/zxkFnpe49D — Agence spatiale can. (@asc_csa) 6 квітня 2019 р.

Що відомо про Енн Макклейн? Ім’я астронавтки зараз дійсно на слуху. Саме вона разом з іншою колегою-жінкою Крістіна Кук мала відправитись у відкритий космос. Це мав бути перший в історії виключно жіночий вихід.



Однак, після першого виходу Макклейн у космос, вона зрозуміла, що їй не підходить скафандр. Наразі у NASA є лише один "жіночий" скафандр, відтак історичний вихід поки відклали.

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