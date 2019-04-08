Як астронавти готуються до виходу у космос: цікаве відео
Космонавти, що зараз перебувають Міжнародної космічної станції (МКС), поділились відео, на якому вони готуються до чергового виходу у відкритий космос.
Для нас ці кадри – дійсно захоплюючі, адже дають змогу більше дізнатись про життя астронавтів на станції.
Відео оприлюднила прес-служба Канадсько космічного агентства.
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"Великий день наближається! Давид Сен-Жак готується до свого першого виходу у відкритий космос з Енн Макклейн 8 квітня. Витратили кілька днів на складання костюма та інструментів, тепер саме час його приміряти!", – йдеться в описі до відео.
Що відомо про Енн Макклейн? Ім’я астронавтки зараз дійсно на слуху. Саме вона разом з іншою колегою-жінкою Крістіна Кук мала відправитись у відкритий космос. Це мав бути перший в історії виключно жіночий вихід.
Однак, після першого виходу Макклейн у космос, вона зрозуміла, що їй не підходить скафандр. Наразі у NASA є лише один "жіночий" скафандр, відтак історичний вихід поки відклали.
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