Як автомобіль Tesla Model 3 може допомогти врятувати життя водіям

Під час серйозних ДТП врятувати людину із електромобіля Tesla Model 3 набагато легше, ніж в інших випадках. Це пов'язано із особливим розміщенням найбільш небезпечних частин електричної конструкції.

Як повідомляє ресурс Geekon, йдеться про високовольтні дротах. За словами експерта з архітектури автомобілів Tesla Брока Арчера, з часів Tesla Model X інженери компанії серйозно попрацювали над їх розташуванням.

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"Розтин" показав, що в Tesla Model 3 вони зібрані в більш тісний зв'язок і не розкидані по всій конструкції. Така особливість сильно розширює можливості рятувальників – вони можуть визволяти жертв аварій практично з будь-якого кута понівечених автомобілів не боячись, що зачеплять дроти з високою напругою.



Як розташовані дроти в Tesla Model 3

На зображенні видно, що небезпечні дроти в основному розташовані на лівій задній стороні кузова і посередині. Як правило, врятувати постраждалих можна просто розпилявши область дверей, де небезпечних елементів попросту немає.

На жаль, цього не можна сказати про автомобіль Tesla Model X – він оснащений механічними дверима з вертикальним відкриттям. Зрозуміло, до них приєднані електричні дроти, які можна зачепити при розрізі автомобіля.

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