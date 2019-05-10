Як Безос планує колонізувати Місяць

Найбагатша людина Землі, власник ракетобудівної компанії Blue Origin Джефф Безос детально розповів, як колонізувати Місяць. Свій задум він планує почати втілювати у 2024 році — саме на цей рік він планує відправити астронавтів на супутник Землі.

Як пише видання “Новое время”, ще недавно Безос висміював плани Ілона Маска по колонізації Марса. Та кілька днів тому власник Blue Origin представив детальний план колонізації Місяця.

Читайте також: У NASA змоделювали падіння астероїда на Землю: результат був невтішний

Більше того, Безос презентував місячний посадковий модуль Blue Moon, який може за один раз перевезти 6,5 тонн корисного вантажу на Місяць.

Підготовка до колонізації Місяця. Blue Origin планує відправити на супутник експедицію, при цьому члени мають залишитися на Місяці та розвивати там інфраструктуру для життя і роботи мільйонів людей.

До 2021 року компанія планує закінчити роботу над ракетою New Glenn, необхідною для польоту на Місяць. Саме ця ракета має виводити до 45 тонн корисного вантажу на орбіту Землі, і вже звідти люди разом з обладнанням відправляться на Місяць.

"It's time to go back to the moon, this time to stay," says Jeff Bezos. The Blue Origin founder unveiled Blue Moon, a lunar lander that's designed to land on and bounce back off of the moon's surface https://t.co/WAUG06VZb2 pic.twitter.com/s61pv4ZUJz — CNN (@CNN) 9 мая 2019 г.

Як відбудеться колонізація. Висадка має відбутись на Південному полюсі Місяця. Так, за попередніми дослідженнями, існує величезна кількість льоду, з якого можна робити водневе паливо для ракет.

У співпраці з NASA Blue Origin хоче розробити спеціальний підйомний модуль, який буде встановлений на даху Blue Moon і зможе доставляти людей на майбутню місячну орбітальну станцію.

У далекоглядних планах Безоса — поступове перенесення виробництва із Землі на Місяць, аби завдавати менше шкод нашій планеті. Також там планують видобувати корисні копалини, що теж дасть змогу менше виснажувати надра Землі.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно