Як боротись з COVID-19: вченим допоможе досвід у грі World of Warcraft

Популярна гра World of Warcraft допоможе вченим боротись з з пандемією коронавірусу. Віртуальні світи, такі як World of Warcraft, є ідеальним середовищем для тестування масових поведінкових реакцій.

Як передає видання The Washington Post, науковці отримати певні дані про моделі поведінки людей під час COVID-19 завдяки віртуальній пандемії, яку пережили гравці World of Warcraft в 2005 році.

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Епідеміолог Ніна Чарльз Фефферман пояснила, що для дослідження про коронавіруси вона використовувала роботу 2007 року. Тоді вона з колегою описали реакцію людей на поширення вірусу на основі інциденту в World of Warcraft.

Пандемія у World of Warcraft

Як відомо, у 2005 році в грі запустили нову область "Zul'Gurub", де гравці повинні були боротись з персонажем Hakkar the Soulflayer. Цей герой використовував заклинання "Заражена кров" (Corrupted Blood). Воно повинно було діяти тільки в межах області, але поширилося по віртуальному світу і знищило багатьох персонажів. Інфекція поширювалася, зокрема, через тварин, тобто як і в реальному світі.

Тоді гравці влаштовували карантин, щоб зупинити поширення інфекції в інших областях. Це дало свій результат - гравці зупинили поширення зараження всього за тиждень.

World of Warcraft: відеотрейлер гри

"Я займаюся вивченням всіх аспектів спалахів інфекційних захворювань, які допомагають нам підготуватися до пандемій. Ми дійсно бачили всю гаму моделей поведінки, які ми бачимо в реальному світі, у відображенні персонажів гравців під час Corrupted Blood", – розповіла Чарльз Фефферман.

Вона додала, що віртуальні світи, такі як World of Warcraft, є ідеальним середовищем для тестування масових поведінкових реакцій.

Що таке World of Warcraft? Це багатокористувацька рольова онлайн-гра. Вона дає змогу гравцеві зануритися у світ Warcraft, взявши роль обраного персонажа. Цілі гри кожен визначає для себе сам. Це може бути дослідження світу, вдосконалення майстерності у якійсь професії, чемпіонство на арені або просто досягнення максимально доступного рівня розвитку персонажа.



За допомогою ігрового персонажа гравець може досліджувати різноманітні території, боротися з чудовиськами, а також виконувати різні доручення, які видають комп'ютерні персонажі. У 2005 та 2006 роках World of Warcraft стала найбільш продаваною відеогрою для ПК.

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