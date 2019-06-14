Як боротись з комарами: Xiaomi анонсувала цікавий пристрій

Китайський виробник Xiaomi випустив новинку, яка зараз стане в пригоді кожному українцю - фумігатор, який знищує комарів. Новий пристрій отримав назву Xiaomi Yeelight Mosquito Killer.

Як пише видання Mydrivers, Xiaomi Yeelight Mosquito Killer – це така собі лампа для знищення комарів.

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Як вона працює. Лампа випромінює ультрафіолетове випромінювання, яке автоматично вмикається вночі і вимикається вранці. Це привертає увагу комарів, а коли вони підлітають – пристрій вбиває їх за допомогою високої напруги. При цьому лампа не використовує ніяких хімічних компонентів.

Пристрій оснащений вбудованим літієвим акумулятором, який може працювати до 4 годин без зовнішнього живлення, яке подається через роз'єм MicroUSB.

Xiaomi Yeelight Mosquito Killer не використовує хімію

До речі, новинку випробували у Шанхайському інституті фізіології та екології рослин. Там встановили, що ефективність знищення комарів досягає 88,10%.

Вартість. Рекомендована ціна Xiaomi Yeelight Mosquito Killer становить 22 долари (майже 600 гривень).

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