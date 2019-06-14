Як економити електроенергію: 11 правил для техніки

Тарифи на електроенергію за останні три роки зросли майже втричі. Рішення просте: аби не переплачувати – варто економити, не використовуючи прилади дарма. Тож як економити електроенергію і при цьому сповна користуватися благами цивілізації – проаналізував сайт "24".

Перше правило економії – з'ясувати, де найбільше витрат. Подумайте, яким електроприладом користуєтесь найчастіше, заміряйте, скільки електроенергії він "з'їдає" і помізкуйте, чи можна зменшити використання цього агрегату. Наприклад, часте користування феном влітку – виглядає марнотратством, чи не так?

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Далі проаналізуймо роботу найпопулярніших електроприладів та пристроїв, і як варто ними користуватися, щоб економити, але не в збитки собі.

Багатозонний лічильник

Це те, що економитиме безвідносно того, які побутові пристрої ви використовуєте. Завдяки цьому чуду техніки, як роз'яснюють у "Київенерго", ви платите за електроенергію, спожиту вночі, на 50% менше у разі 2-зонного обліку та на 60% менше у разі 3-зонного обліку.



Як багатозонний лічильник уміє економити електроенергію. Інформація з сайту kyivenergo.ua

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Лампочки

Замінити лампи розжарювання на енергозберігаючі (світлодіодні LED) потрібно було вже давно. Ви вже це зробили, правда? Це найочевидніший спосіб економії – такі лампи міцніші, функціонують довше і не залежать від частих перемикань. Економія може сягати 50-80%. Крім того, протирання від пилу лампочок і плафонів збереже до 20% їхнього світла.

Ну, і ви ж вимикаєте світло, коли виходите з кімнати?

Електроплита

Конфорка легше і економніше нагріватиме відповідний їй за розмірами посуд і його вміст. Накривайте кришкою каструлі – так ви швидше приготуєте страву, отже – витратите менше енергії. Ще один лайфхак: вимикати страву можна за 5-10 хвилин до повної готовності, гарячий посуд сам "доготує" їжу, а ви – зекономите.

І якщо продовжити тему готування їжі та економії, то наукова думка про це вже подбала – наприклад, мультиварки вміють готувати 2-3 страви одночасно, що дає економію і газу, і електроенергії.

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Чайник

Не нагрівайте води більше, ніж потрібно. Не забувайте про чайник. Кожне повторне нагрівання коштуватиме забудьку близько 35 копійок за нинішнім тарифом. Тож забули про чайник тричі за день – заплатите зайву гривню. За місяць це 30 гривень. І ще – зовсім не зайве чистити чайник від накипу, інакше витрачатимете на нагрів води зайві 30% енергії.

Холодильник

Його варто ставити подалі від плити, нагрівача, колонки чи бойлера, батареї, прямих сонячних променів, від усього, що нагріває. З сучасними холодильниками ця проблема менша, але старі, якщо маєте у хазяйстві – не забудьте розморожувати. Хоча ліпше таки придбати енергозберігаючий з функцією саморозморожування, за кілька років "відіб'єте" його вартість економією на електроенергії.

Ну, і про відкриті дверцята холодильника ви ж пам'ятаєте, що так не можна?

Телевізор

Сучасні моделі з LED дисплеєм менш енергоємні (40-45 Вт/год ) за старі з електро-променевими трубками (150 Вт/год). Ще одна хитрість – не гнатися за "кінотеатровими" розмірами: чим більша діагональ телевізора, тим більше енергії він "їстиме". Максимальний звук і яскравість дисплею – це також додаткове споживання енергії.



Яка техніка "з'їдає" найбільше енергії

Ноутбук і комп'ютер

Якщо досі маєте сумніви – що краще, то з точки зору економії перемагає ноутбук – він споживає до 50% менше енергії. Крім того ноут ще й автономний, компактний, мобільний. Зрештою, ще одна хитрість – заряджати ноут на роботі, а користуватися – вдома. (Але ми вам цього не казали).

Пральна машина

Завантажувати її потрібно на дозволений максимум, і вибирати відповідний режим прання. Не повністю завантажена пралка – це 15% перевитрат енергії, а неправильна програма – 30%.

Бойлер

Тут багато що залежить від моделі, тому якщо тільки збираєтесь придбати – уважно вивчайте енергозатратність приладу.

Під час експлуатації бойлера – не вмикайте його на повну потужність, якщо не збираєтесь її всю використовувати, це і зайві витрати, і зайве навантаження на прилад. Якщо користуєтесь бойлером щодня – не вимикайте його з мережі – на підтримку температури тратиться менше енергії, ніж на розігрів з нуля. Хорошу економію можуть дати програмовані контролери, які можна встановити на водонагрівач і запрограмувати таким чином ту кількість і температуру води, яка вам потрібна на конкретний час.

Проводка

Застаріла проводка – це не лише зайві витрати електроенергії, а ще й пожежна небезпека. Тому краще замінити її. Три-чотири тисячі гривень на нову проводку у стандартній квартирі 47 кв.м. хоча й немало, але ж менше зло, ніж згоріла пралка, холодильник чи й квартира, правда ж?

Режим очікування

Це зло для тих, хто бажає економити. Вимикайте пристрої з розеток, якщо не експлуатуєте їх. В тому числі – зарядні пристрої до мобільних ґаджетів. Навіть будучи вимкненою, але під'єднаною до мережі – техніка "з'їдає" до 30% від того, що споживає, будучи увімкненою. За підрахунками експертів "режим очікування" складає близько 7-8% від квитанції за електроенергію.

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