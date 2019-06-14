10 способів зберегти електроенергію та гроші, користуючись кондиціонером

Кондиціонери влітку значно покращують якість життя, але полегшують кишеню рахунком за електроенергію. Що робити, щоб врівноважити ці елементи життя – у матеріалі 24 каналу.

Як удвічі зменшити споживання електроенергії кондиціонерами у спекотну погоду, зберегти гроші та забезпечити комфорт, розповіли фахівці "Київських енергетичних послуг".

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1. Користуйтеся кондиціонерами з класом енергоефективності не нижче А або А+.

2. Охолоджуйте лише необхідні приміщення, де перебуваєте більшу частину доби.

3. Під час роботи кондиціонеру щільно зачиняйте двері й вікна, аби не втрачати прохолоду.

4. Захист будинку та кімнати від зайвого нагріву зменшить потребу в кондиціонері:

опускайте жалюзі або штори, а краще – використовуйте зовнішні ролети;

піддашок над вікном збереже кілька градусів у найспекотніший час – у полудень;

добре утеплений будинок менше нагрівається влітку;

захистить від сонця тональна плівка на вікна або склопакети з напиленням;

замість гарячих ламп розжарювання встановіть LED-лампи, які майже не нагріваються.

5. Не переохолоджуйте приміщення – комфортна температура для людини влітку – 23-24 градуси, а перепад між спекою та прохолодою має бути не більше 12 градусів.

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6. Вранці, поки не надто спекотно, достатньо відкрити вікна та провітрити помешкання.

7. Щорічно робіть профілактику кондиціонера – перевірку, заряджання охолоджуючою рідиною. Фільтри від пилу очищуйте регулярно – і прилад буде працювати ефективніше.

8. Не загороджуйте кондиціонер шторами, забезпечуйте вільний обіг повітря.

9. Не варто тримати кондиціонер постійно ввімкненим – краще налаштувати періодичне ввімкнення приладу за допомогою вбудованого таймеру або через "розумну" розетку.

10. Користуючись кондиціонерами вночі, застосовуйте ощадливий та тихий режим роботи Sleep, а двозонний лічильник електроенергії допоможе платити вдвічі менше за електроенергію з 23:00 до 7:00.

Комфортного літа!

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