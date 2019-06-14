10 способів зберегти електроенергію та гроші, користуючись кондиціонером
Кондиціонери влітку значно покращують якість життя, але полегшують кишеню рахунком за електроенергію. Що робити, щоб врівноважити ці елементи життя – у матеріалі 24 каналу.
Як удвічі зменшити споживання електроенергії кондиціонерами у спекотну погоду, зберегти гроші та забезпечити комфорт, розповіли фахівці "Київських енергетичних послуг".
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1. Користуйтеся кондиціонерами з класом енергоефективності не нижче А або А+.
2. Охолоджуйте лише необхідні приміщення, де перебуваєте більшу частину доби.
3. Під час роботи кондиціонеру щільно зачиняйте двері й вікна, аби не втрачати прохолоду.
4. Захист будинку та кімнати від зайвого нагріву зменшить потребу в кондиціонері:
- опускайте жалюзі або штори, а краще – використовуйте зовнішні ролети;
- піддашок над вікном збереже кілька градусів у найспекотніший час – у полудень;
- добре утеплений будинок менше нагрівається влітку;
- захистить від сонця тональна плівка на вікна або склопакети з напиленням;
- замість гарячих ламп розжарювання встановіть LED-лампи, які майже не нагріваються.
5. Не переохолоджуйте приміщення – комфортна температура для людини влітку – 23-24 градуси, а перепад між спекою та прохолодою має бути не більше 12 градусів.
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6. Вранці, поки не надто спекотно, достатньо відкрити вікна та провітрити помешкання.
7. Щорічно робіть профілактику кондиціонера – перевірку, заряджання охолоджуючою рідиною. Фільтри від пилу очищуйте регулярно – і прилад буде працювати ефективніше.
8. Не загороджуйте кондиціонер шторами, забезпечуйте вільний обіг повітря.
9. Не варто тримати кондиціонер постійно ввімкненим – краще налаштувати періодичне ввімкнення приладу за допомогою вбудованого таймеру або через "розумну" розетку.
10. Користуючись кондиціонерами вночі, застосовуйте ощадливий та тихий режим роботи Sleep, а двозонний лічильник електроенергії допоможе платити вдвічі менше за електроенергію з 23:00 до 7:00.
Комфортного літа!
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