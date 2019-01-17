Як Facebook сприятиме проведенню чесних виборів в Україні

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Як Facebook сприятиме проведенню чесних виборів в Україні
Як Facebook сприятиме проведенню чесних виборів в Україні / unsplash

Керівництво компанії Facebook прийняло рішення посилити правила розповсюдження політичної реклами в соцмережі в Україні. Такі рішення прийняли з огляду на майбутні вибори президента, які відбудуться вже в березні 2019 році.

Про це повідомляє Tech Crunch.

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Співробітники Facebook вважають, що з 2016 року платформа стала для політиків та їх опонентів засобом для розповсюдження фейкових новин та іншої пропаганди. Варто відзначити, що нові жорсткіші правила стосуються не лише України, але й країн ЄС, Індії та Нігерії.

Директор Facebook з глобальної політики та охоплення Кеті Харбат відзначила, що нові правила запрацюють в Україні вже в лютому, оскільки голосування за президента країни запланували на 31 березня.

Окрім того, Харбат зауважила, що до кінця червня Facebook планує застосувати інструменти моніторингу політичної реклами для платформи у всіх країнах світу.

Нашою метою було досягти глобального рішення. Аби досягти кінцевої цілі у червні, перед нами стояло завдання прослідкувати за різними виборами у різних країнах. На нашу думку, це цілком можливо зробити,
– підкреслила Кеті Харбат.

Нагадаємо, посилення правил розповсюдження політичної реклами на Facebook розпочалося після скандалу з Cambridge Analytica, яка працювала на Дональда Трампа на виборах в США 2016 року і неправомірно отримала доступ до особистої інформації 87 мільйонів користувачів Facebook. Після цього соціальна мережа Facebook створила спеціальний відділ для боротьби з втручанням у вибори, метою якого є запобігання поширенню неправдивої інформації.

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Теги: Новини України Техно Інтернет Facebook Президентські вибори 2019 Соцмережі
Джерело: Техно
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