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Як гарячі пиріжки: навушники AirPods значно популярніші, ніж очікували

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AirPods значно популярніші, ніж очікували

Компанія Apple недооцінила популярність своїх бездротових навушників AirPods. Попит значно перевищив пропозицію, тож корпорація буде відкривати ще один завод.

Як пише видання gagadget, китайські джерела повідомляють, що Apple вже зіткнулася з серйозним дефіцитом навушників.

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Наразі відомо, що яблучна корпорація вже звернулась до виробника AirPods, компанії Luxshare Precision, з проханням збільшити виробництво вдвічі.

Успішний рік для Apple

Успіх усіх девайсів AirPods, також запуск власної стрімінгової платформи Apple TV + та ігрового сервісу Apple Arcade значно зміцнив акції корпорації.

AirPods

AirPods вироблятимуть ще більше 

На наступний день після Різдва, 26 грудня, акції Apple виросли на 1,6%. Таким чином корпорація досягла максимуму в розмірі акції за останні 10 років.

У 2019 році "яблучна" корпорація перевершила таких техногігантів як Microsoft (+ 55% за підсумками року) і Amazon (+ 23% за підсумками року).

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Теги: Техно Ґаджети
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