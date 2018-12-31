Як гарячі пиріжки: партію пральних машин Xiaomi розкупили за кілька хвилин

Наприкінці грудня компанія Xiaomi представила пральну і сушильну машину, що отримала назву Mijia Smart Washing Machine. 3 січня стартував продаж і усю першу партію розкупили 3 хвилини і 5 секунд.

Про це повідомляє Gizchina.

Новинка коштує 364 долара (10 200 гривень), однак перші покупці отримали знижку і змогли придбати пралку за 291 долар (8 100 гривень). Тож не дивно, що уся перша партія так швидко розлетілась.

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Наступна партія Mijia Smart Washing Machine надійде у продаж 18 січня.

Компанія зробила знижку для перших покупців

Ця машина розрахована на прання 10 кг білизни і на сушку 6 кг. Максимальна швидкість віджиму становить 1400 обертів на хвилину. Є підтримка управління і контролю за процесом через відповідне мобільний додаток Mijia App.

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