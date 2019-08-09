Як ідею перетворити в успішний стартап: важливі поради

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Команда Newoldstamp
Команда Newoldstamp

Фактично 90% стартапів провалюються ще до виходу продукт на ринок. Львівський проект Newoldstamp – один із тих стартапів, який можна вважати успішним. Нині його клієнтами є такі компанії як Starbucks, Nvidia, Nestle, Vodafone та інші.

CEO Newoldstamp Володимир Заставний розповів Техно 24, як перетворити ідею в успішний бізнес.

За його словами, найважливіше – вірити у свою ідею та намагатись реалізувати її максимально швидко, щоб переконатись, що вона дійсно буде працювати. Також треба бути готовим до дуже великого об’єму роботи.

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"Треба засукати рукава і дуже багато працювати. Адже ми бачимо багато прикладів історій успіху, але ми не бачимо значний шмат айсберга. Це величезна і кропітка робота. Це багато недоспаних ночей і робота без вихідних", – пояснює Володимир.

Ще один факт, без якого ідея не працюватиме, – довгострокове бачення. Не можна запустити проект і сподіватись, що вже завтра він стане дуже успішним. Як приклад він наводить Uber, який чекав 10 років, щоб всі зрозуміли – це майбутнє для громадського перевезення.

Що відомо про Newoldstamp? Це львівський стартап, створений у 2015 році. Ідея проекту полягає у генерації email-підписів для бізнесу. Є дві версії програми – розширена передбачає доступ до аналітики, банерних компаній тощо.

Нещодавно проект відібрали для програми відомого американського акселератора 500 Startups. Зараз частина команди разом із Заставним перебуває у Сан-Франциско, де протягом 4 місяців вони проходитимуть навчання, а також отримують фінансування для просування стартапу.

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Теги: Техно Новини Техно Стартап IT-бізнес
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