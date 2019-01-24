Як iPhone може допомогти під час стихійних лих

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Як iPhone може допомогти у випадку стихійних лих
Як iPhone може допомогти у випадку стихійних лих / unsplash

Очікується, що глобальні зміни клімату чинитимуть руйнівний вплив на суспільство. В свою чергу, компанія Apple вважає, що iPhone зможуть стати в нагоді для користувачів під час змін клімату і на них може зрости попит.

Про це повідомляє Business Insider.

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Це один з висновків, що містяться в звіті Apple. Його у вівторок, 22 січня, опублікувала CDP – некомерційна організація, яка щороку збирає у компаній інформацію про їхній вплив на навколишнє середовище.

Apple входить в число великих компаній, включаючи Walt Disney Co і Bank of America, що надають організації аналогічні звіти, в яких виявляються "пов'язані з кліматом" ризики і можливості, здатні суттєво вплинути на їх бізнес.

via GIPHY

Apple бачить чимало переваг у своїх смартфонах, які можуть виявитися корисними в разі стихійних лих. Приміром, їх можна буде використовувати як ліхтарик, сирени або радіо. З їх допомогою можна знайти в інтернеті інструкції з надання першої допомоги.

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Теги: Техно Смартфони iPhone Apple
Джерело: Техно
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