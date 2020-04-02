Як IT-компанії розігрували користувачів 1 квітня

Позаду залишилося одне із найвеселіших свят в році – 1 квітня. Однак через пандемію коронавірусу лише деякі компанії відзначили цей день, запропонувавши веселі рішення та ґаджети, в які повірили тисячі користувачів.

DJI

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Компанія DJI – відомий виробник дронів – анонсувала DJI Mamo. Це компактний безпілотник, на "борт" якого можна встановити смартфон.



Першоквітневий дрон DJI

Представники бренду відзначили, що Mamo оснащений функцією слідування за людиною Smart Follow 3.0. Таким чином, смартфон можна використовувати в якості персонального оператора.

Huawei

Huawei відзначила 1 квітня презентацією спеціального аксесуара для тварин, який можна сміливо віднести до революційних пристроїв. Справа в тому, що новинка здатна перетворювати звуки, які видають брати наші менші, в зрозумілу людині мову.



Huawei представила цікавий деевайс для тварин

OPPO

Компанія OPPO вирішила подражнити користувачів інноваційною технологією, яка, можливо, в далекому майбутньому стане реальністю.

Містичний смартфон Ace Infinity здатний заряджатися за допомогою спеціальної кулі, що виконує роль док-станції.

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Примітно, що така підзарядка здійснюється без дротів і в межах видимості лазера, тобто смартфон можна залишити на столі, а "магічна куля" подбає про його зарядку, використовуючи систему самонаведення.

Xiaomi

Раніше в мережі фігурували витоки, що вказують на плани компанії Xiaomi відродити флагман Mi6, але з актуальним як для 2020 року залізом.

В результаті першоквітневий ґаджет отримав вражаючі апаратні характеристики: 5,99-дюймовий 2К-дисплей з частотою оновлення 90 Гц, процесор Snapdragon 865, 12ГБ/256 ГБ пам'яті, швидку дротову (до 65 Вт) і бездротову (до 30 Вт) зарядку, а також функцію реверсивної зарядки інших пристроїв потужністю до 10 Вт.



Характеристики "оновленого" смартфона Xiaomi

У продажу Mi6 Classic Edition повинен був з'явитися 28 квітня за ціною 522 долари (близько 14 500 гривень за курсом станом на 2 квітня 2020 року).

Meizu

У компанії Meizu запропонували оригінальний смартфон 16T, здатний заряджатися від енергії сонця. Спеціальна версія пристрою, за словами представників бренду, дасть змогу забути про необхідність підключати ґаджет до мережевого зарядного пристрою.



Meizu представила унікальну функцію в смартфонах

Realme

У Realme 1 квітня представили ще більш просунуту технологію. У новому поколінні ґаджетів бренду досить просто подивитися на екран пристрою, що розряджається, і подумки уявити, як його акумулятор знову заряджений на 100%. Через мить стан батареї буде рівно таким.

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Більше того, в Realme навіть придумали функцію телепорту: відкривши картографічний додаток, досить вказати точку на карті, як смартфон тут же перенесе користувача за тисячі кілометрів.

Nreal

Ще один розіграш показала компанія Nreal, що спеціалізується на розробці VR-додатків. Чергова новинка бренду – додаток, за допомогою якого можна побачити скелет власних ніг, використовуючи камеру смартфона.

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