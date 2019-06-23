Як китайці називають провідні ігрові студії: цікаве дослідження

Виявляться китайські геймери часто не називають ігрові компанії оригінальними транслітераціями. Тому жителі Піднебесної придумали власні назви для “фабрик ігор”, які значно відрізняються від оригінальних.

Таке цікаве дослідження провів портал AbacusNews та поділився результатами, які точно здивують.

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CD Projekt RED – The Dumb Polish Donkey

"Тупий польський ослик". За цим титулом здається, що китайці не люблять творчість польської студії, але на ділі все йде з точністю до навпаки. Таке прізвисько компанія отримала через те, що схожа на працьовитого, нехай і не дуже розумного ослика, оскільки видає тонни безкоштовного контенту своїм користувачам. Багато "розумних" компаній, навпаки, намагаються видоїти геймерів насухо при кожній нагоді.



Логотип польської студії CD Projekt RED

Ubisoft – The Potato Factory

Картопляної фабрикою французьку компанію називають частково через те, що її логотип трохи скидається на картоплину, але це лише півсправи. Основна причина полягає в слабких серверах Ubisoft, які постійно не справляються з навантаженням, а також видають неприйнятну продуктивність в онлайн-іграх.



Логотип студії Ubisoft

Capcom – Ca-Bitch

До того як провести фантастичний 2018 рік з ремейком Resident Evil 2, п'ятою частиною Devil May Cry і Monster Hunter: World, справи у Capcom йшли не дуже. Компанія роздавала занадто багато обіцянок, з якими не справлялася, чим і заслужила у китайської публіки таке образливе прізвисько.

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BioWare – GayWare

Китайці дуже традиційні в любовних питаннях, тому, на відміну від західної аудиторії, можуть дозволити собі подібні невтішні епітети. Нескладно здогадатися, чому канадська студія отримала таке прізвисько: в іграх BioWare часто з'являються персонажі з не дуже традиційними уподобаннями.

Nintendo – Old Nin

Тут все просто: Nintendo – провідний ігровий розробник з незапам'ятних часів. Тому китайці звертаються до цієї компанії як до старого доброго друга.

TenCent – The Penguin Factory

Фабрикою компанію називають за те, що вона випускає занадто багато ігор, немов штампує їх на заводському верстаті. При чому тут пінгвіни? Саме цей птах зображений на логотипі TenCent.



Логотип китайської студії TenCent

NetEase – The Pig Factory

І ще одна фабрика. На цей раз – свиняча, тому що засновник NetEase Дін Лей крім ігрової індустрії веде ще й сільське господарство: у нього багато свиноферм.

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