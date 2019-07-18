Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі

Купуючи нову модель смартфона, користувачі звертають увагу на кілька моментів. Він має мати великий дисплей, який добре передає кольори та моментально реагує на дотик. Також важливою є й автономність, адже не хочеться постійно носити зарядку чи павербанк. Ну і камера, звісно, повинна відповідати запитам сучасного життя та радувати фото для соціальних мереж.

Обираючи смартфон, варто звертати увагу і на тип дисплея – на ринку є варіанти з IPS, TFT чи Super AMOLED. Ми рекомендуємо звернути увагу на останній. По-перше, смартфон з Super AMOLED-екраном тонший і компактніший. Він швидко реагує на дотик, тож власнику не потрібно сильно тиснути на екран.

По-друге, ця матриця не тільки вдало передає кольори та робить зображення контрастним, а ще й забезпечує хорошу видимість, навіть при яскравому світлі. По-третє, він енергоефективний, тож смартфон довше пропрацює на одному заряді.

Якщо ви хвилювались, що смартфони з таким екраном вам не по кишені, то хочемо запевнити – такою матрицею сьогодні оснащені пристрої і з середнього чи бюджетного сегментів.

Наприклад, смартфон Galaxy A30. Він отримав дуже тонкий при цьому міцний корпус та стильний, майже безрамковий дизайн. Або модель Galaxy A50 - користувач отримує основну камеру, що складається із трьох модулів: 25-мегапіксельний датчик, ультраширокий (123 градуси) та додатковий на 5 Мп з об’єктивом для оцінки глибини сцени.

Якщо ж ви шукаєте дійсно великий екран, то зверніть увагу на модель Galaxy A70. Тут ви отримуєте безрамковий дисплей з діагоналлю цілих 6,7 дюйма – дуже актуально для перегляду відео, ігор або мультизадачності.

Детальніше про лінійку на сайті компанії https://www.samsung.com/ua/smartphones/galaxy-a-series/