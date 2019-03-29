Як мем може замінити паспорт: кумедна історія від автора гри No Man’s Sky

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Шон Мюррей – автор гри No Man’s Sky
Шон Мюррей – автор гри No Man’s Sky / Скріншот з відео

Автор гри No Man’s Sky та один із засновників Hello Games Шон Мюррей запам'ятався багатьом не стільки своїм проектом, скільки емоційним інтерв'ю задовго до релізу No Man’s Sky. Одразу після інтерв'ю в мережі почали з'являтися меми із Мюррей в головній ролі і розробнику це зіграло на руку.

Що сталося? Як повідомляє 4PDA, Мюррей поділився з підписниками в Twitter кумедною історією. Днями програміст потрапив в неприємну ситуацію: пішов з номера готелю, залишивши всередині і ключі, і документи.

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Адміністрація пішла назустріч гостю і запропонувала як доказ продемонструвати хоча б аккаунт на Facebook – чому не паспорт в двадцять першому-то столітті? Однак у творця No Man's Sky не виявилося сторінки в популярній соцмережі. Але безвихідних ситуацій не буває.

Як вдалося вирішити проблему? Підтвердити свою особистість спритному керівнику Hello Games допомогла його популярність на Reddit. Саме там Мюррей знайшов GIF-зображення, зроблене на основі його інтерв'ю для порталу Game Informer.

Очевидно, що керівництво готелю просто не могло встояти перед силою мема: автор No Man's Sky отримав доступ в номер, а його фанати – можливість посміятися над історією.

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Теги: Новини Техно Техно Ігри
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