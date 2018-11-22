Як обрати смартфон для ігор: корисні поради

Мобільний геймінг наразі переживає свої не найкращі часи. Проте все ж знаходяться відчайдухи, які не проти використати свій мобільний пристрій для того, аби поринути у світ ігор. З огляду на величезний вибір смартфонів на ринку постає питання: як обрати смартфон для геймінгу?

Техно 24 підготував для вас кілька порад з вибору смартфона для ігор.

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Мобільні ігри – ресурсомісткі програми з великою кількістю графічних елементів. На відміну від офісних програм, читання електронних листів або серфінгу в інтернеті, 3D-додатки істотно навантажують систему, вимагаючи високої продуктивності всіх складових елементів: процесора, графічної підсистеми, пам'яті та інших. Важливою частиною також є якість і розмір екрану. А для гарної автономності потрібний ємний акумулятор.

Процесор

Для запуску ігор знадобиться продуктивний процесор. Архітектура мобільних пристроїв базується на гібридних чіпах, які включають центральний обчислювальний чіп і графічну підсистему (SoC).

При виборі геймерского смартфона необхідно враховувати робочу частоту процесора, кількість ядер і архітектуру. Чим вищий параметр – тим потужніший центральний чіп.



Більшість Android-смартфонів працюють на процесорах Qualcomm Snapdragon

Радимо віддати перевагу 4-ядерним та 8-ядерним процесорам із тактовою частотою від 1,4 ГГц. До слова, для нормальної роботи середньостатистичної гри згодиться і 2-ядерний процесор, проте потужніші тайтли він може не потягнути.

Переважна більшість мобільних процесорів, що існують на ринку, побудовані на 64-бітній архітектурі, подібно до настільних ПК. На відміну від 32-розрядних систем, ці рішення дають змогу задіяти більше пам’яті та ресурсів для виконання завдань. До слова, всі операційні системи вище Android 6 та iOS 7 – 64-бітні.

Відеопроцесор

Чимало в іграх залежить від відеоадаптерів. Приміром, якщо ви обрали не надто потужний чіп, то гра може "підгальмовувати", картинка скакатиме і ви не зможете сповна насолодитися грою.

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Графічний движок відповідає за відображення текстур, володіє виділеною відеопам'яттю, а сам кристал представляє єдине ціле з центральним процесором (SoC). На ринку ігрових смартфонів популярні такі виробники графічних 3D-прискорювачів: Adreno, Mali GPU і NVIDIA Tegra, а також чіпи PowerVR.

Як вже зазначалося, відеоадаптер іде в парі із центральним процесором, тому обирати його окремо вам не доведеться. Хіба що ви палкий фанат NVIDIA і захочете придбати смартфон саме із цим відеопроцесором, тоді доведеться уважно читати всі характеристики і вишукувати знайому назву.



Для оптимального геймінгу варто обрати смартфон із великим дисплеєм

До слова, в залежності від позицінування процесора (бюджетний, середньобюджетний чи топовий) смартфон отримує і відповідний відеоприскорювач.

Оперативна пам'ять

Ігри вимагають достатню кількість виділених ресурсів. Слід відрізняти постійну і тимчасову (оперативну) пам'ять. Постійна – відводиться для установки і зберігання додатків, оперативна – використовується при запуску програми. Смартфон для ігор повинен мати не менше 16 ГБ вбудованої і 2 ГБ оперативної пам'яті. Звертайте увагу на підтримку зовнішніх SD-карт.

При виборі геймерского смартфона важливо враховувати тип операційної системи. Ігри на OS Android вимагають великої кількості виділеної пам'яті і досить продуктивних процесорів, в той час як iOS-пристрої без зусиль справляються з аналогічними додатками, маючи скромні технічні параметри. Секрет криється в оптимізації операційних систем.

Ємність акумулятора

Тривалість роботи смартфона в автономному режимі визначається ємністю батареї і оптимізацією системи. Слід орієнтуватися на значення 3 000 міліампер годин і більше. В режимі ігор ґаджет здатний пропрацювати від 3 до 9 годин. Яскравість екрану і тип матриці впливають на автономність.



Важлим фактором є також і батарея смартфона

Дисплей

При виборі геймерського смартфона варто також немало уваги приділити дисплею: діагональ, тип матриці.

Діагональ екрана залежить лише від особистих уподобання користувача, хоча, звісно, повноцінно насолоджуватися ігровим процесом на мініатюрному дисплеї буде складно. Тому оптимальним вибором став би екран із діагоналлю від 5,0 дюймів.

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Ми не будемо перераховувати всі матриці на ринку, зупинимося на найбільш якісних – IPS, AMOLED. Екрани з цим типом матриці досить яскраві і контрастні, з хорошими кутами огляду.

Також відзначимо, що смартфони із типом матриці AMOLED та SuperAMOLED споживають значно менше енергії, тому заряду акумулятора при такому розкладі вистачить на довше.

Висновки

Для найкращого занурення у світ ігор краще обрати смартфон, характеристики якого не нижче зібраних внизу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ігрового смартфона Дисплей Діагональ: від 5,0 дюйма

Діагональ: від 5,0 дюйма Тип матриці: IPS, AMOLED, SuperAMOLED

Процесор 4 / 8 ядер із тактовою частотою від 1,4 ГГц

4 / 8 ядер із тактовою частотою від 1,4 ГГц Відеопроцесор Adreno, Mali, NVIDIA

Adreno, Mali, NVIDIA Оперативна пам'ять від 2 ГБ для Android, від 1 ГБ для iOS

від 2 ГБ для Android, від 1 ГБ для iOS Вбудована пам'ять від 32 ГБ

від 32 ГБ Акумуляторвід 3 000 мАг

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