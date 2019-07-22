Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу

Зараз на ринку представлено широке розмаїття смартфонів. Тож вибір телефона – справа не проста. Більшість користувачів окрім камери та батареї, особливу увагу звертають на екран. Він має бути великим з тонкими рамками, а також якісний. Окрім того, дисплей повинен передавати яскраві, насичені кольори, і, звичайно ж, не садити швидко батарею.

Який дисплей обрати

Наразі на ринку представлені різні типи матриць, серед яких IPS, TFT та відзначених багатьма професійними нагородами - Super AMOLED.

Колись головною перевагою IPS-матриць була їх доступність, що здешевлювала вартість смартфона. IPS-екрани передають більш спокійні реалістичні кольори, однак забезпечують значно нижчу контрастність і чистоту чорного, порівняно з AMOLED.

Швидкість реакції пікселів у IPS панелей невисока. Тож уповільнена реакція це теж річ, за яку часто критикують цей тип матриці.

Super AMOLED - матриці є одними із найсучасніших та найбільш просунутих технологій, представлених нині на ринку. Її вивела на ринок компанія Samsung.

Ця матриця має кілька істотних переваг, порівняно з технологіями AMOLED та IPS. Саме тому ця технологія спочатку була привілеєм лише флагманських смартфонів. Однак, нині на ринку можна знайти досить доступні моделі з Super AMOLED екраном. Нижче розглянемо його основні відмінності.

Компактність. Різниця зі звичайним AMOLED у тому, що сенсорний шар приклеєний до самого екрана. Це дає змогу позбутися зайвого прошарку повітря в проміжку між ними. В результаті користувачі отримують на 20% яскравіший екран, при цьому сам дисплей тонший, а рівень енергоспоживання такий же низький.

Все це дає змогу зменшити габарити самого смартфона, зберігаючи його надійність і не жертвуючи ємністю акумулятора, ергономікою та зовнішнім виглядом.

Хороша видимість. Ще одна перевага цього виду дисплея – Super AMOLED не боїться яскравого світла. Тобто користувачі можуть читати, переглядати фото і відео, або ж грати в ігри навіть під прямими сонячними променями. Це особливо актуально влітку за яскравої сонячної погоди.

Такий екран може відображати динамічну картинку з високою частотою зміни кадрів, що особливо важливо в іграх та під час взаємодії з віртуальною реальністю.

Економія батареї. Крім того, дисплеї Super AMOLED споживають менше енергії під час відображення темних тонів за рахунок роздільного світіння пікселів. Кожен піксель сам є джерелом світла і управляється незалежно від інших. Під час відображення чорного кольору він не світиться, а під час показу змішаних відтінків може видавати підвищену яскравість. Завдяки цьому Super AMOLED екрани демонструють кращу контрастність і глибину чорного.

Тактильні відчуття. Користувачам не потрібно сильно тиснути на цей дисплей. Екран реагує на легкий дотик пальця, реакція – миттєва.

На які моделі звернути увагу

Нижче ми розкажемо про кілька моделей смартфонів, які поєднали в собі різні трендові характеристики, зокрема, ширококутні камери та Super AMOLED. При цьому ці смартфони по кишені багатьом українцям.

Galaxy A30. Ця модель вирізняється тонким (менше 8-ми міліметрів), але міцним корпусом з глянцевим покриттям. Прихований датчик відбитків пальців на звороті і 3D-панель зі склопластику доповнюють елегантний преміальний дизайн Galaxy A30.

Окрім того, цей смартфон отримав повнорозмірний 6,4 дюймовий дисплей Infinity-U, що дає можливість з головою поринути у ваші улюблені ігри та відео. A30 оснащений 16-мегапіксельною камерою з діафрагмою f/1.7 та камерою з ультрашироким об’єктивом і кутом огляду 123 градуси (як у людського ока).

Galaxy A50. Цей смартфон може похвалитись потрійною камерою з основним модулем на 25 Мп, ультрашироким (123 градуси), та додатковим 5 Мп з об’єктивом для оцінки глибини сцени.

Розмір дисплея становить 6,4 дюйма. При цьому він теж має практично безрамковий дизайн – фронтальна камера розміщена у круглому вирізі вгорі екрану.

Galaxy A70. Це ще одна модель, на яку радимо звернути увагу - має найбільший у серії А FullHD екран з діагоналлю 6,7 дюйма. Основна камера складається із трьох модулів з роздільною здатністю 32 Мп + 5 Мп + 8 Мп, та забезпечує дійсно відмінні знімки.

До речі, усі вище перелічені моделі, оснащені місткими батареями, які забезпечують вдосталь часу, аби творити, дивитися, грати, спілкуватися та просто жити своїм життям. Тож залишається обрати свою модель серед широкої лінійки.

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