Як організм астронавтів адаптується до життя в космосі: на МКС розпочали масштабні дослідження

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На МКС розпочали масштабні дослідження
На МКС розпочали масштабні дослідження / NASA

На Міжнародній космічній станції провели дослідження того, як організм астронавтів адаптується до життя в космосі. Зокрема "жителі Орбіти" перевірили чи збільшується тиск крові на очі та голову астронавтів, під час космічного польоту та виконання звичайних робіт на МКС.

Про це повідомляється на офіційному сайті NASA.

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Астронавт NASA Енн Макклейн розпочала вивчення переміщення рідини від нижньої частини тіла астронавта до верхньої. Окрім того, Макклейн дослідила як кров тисне на голову та очі під час космічного польоту. Науковець зібрала зразки крові й спочатку довгий час обертала їх в центрфузі, потім вона поклала зразки до морозильної камери для подальших спостережень.

Енн Макклейн та Девід Сен-Жак провели сканування очей з різними пристроями для вимірювання змін очного тиску, викликаних змінами крові в мікрогравітації.

Іншими дослідженнями займалися Девід Сен-Жак та Олег Кононенко. Сен-Жак вимірював артеріальний тиск за допомогою нової системи біомоніторів Канадського агенства. Відзначимо, пристрій відслідковує всі фізіологічні дані космонавта в режимі реального часу із мінімальним втручанням в роботу екіпажа.

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А Олег Кононенко перевірив, як змінюватимуться його показники артеріального тиску під час звичайних спостережень за Землею.

Наразі астронавти NASA продовжують дослідження змін кров'яного тиску та їх впливу на організм астронавтів у космічному просторі. Відповідно, вже найближчим часом ми зможемо отримати повну картину того, як людський організм адаптовується до життя в космосі.

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Теги: Техно Космос МКС Здоров'я Серцево-судинні захворювання NASA
Джерело: Техно
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