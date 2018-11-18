Як переглядати посилання в Facebook в сторонньому браузері

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Як переглядати посилання в Facebook в сторонньому браузері
Як переглядати посилання в Facebook в сторонньому браузері / unsplash

Під час перегляду на смартфоні посилань у Facebook додаток відкриває їх у вбудованому браузері, який має безліч обмежень. Проте існує спосіб змусити Facebook використовувати для перегляду веб-контенту сторонній браузер.

Про це повідомляє TechToday.

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Серед обмеженнь, які часто ставить власний браузер Facebook одночасний перегляд лише одного посилання, відсутність адресного рядка, відсутність історії переглядів. До того ж він не зберігає інформацію про логін і не має додаткових опцій, які є в повноцінних веб-оглядачах, таких як Opera, Firefox чи Google Chrome.

Для того, аби використати звичайний браузер для перегляду посилань треба зробити всьо кілька простих кроків.

Зайдіть у свій акаунт Facebook та перейдіть у меню мобільного додатка. Прокрутіть список до пункту "Налаштування та приватність" і зайдіть у нього. Знайдіть опцію "Медіа та контакти" та активуйте перемикач "Посилання відкривати зовнішнім додатком".

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Теги: Facebook Техно Інтернет Додатки
Джерело: Техно
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