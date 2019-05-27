Як перетворити старовинну бібліотеку на сучасний Apple Store: фото зсередини

Імените британське архітектурне бюро Foster + Partners разом з командою дизайнерів попрацювали над тим, щоб будівля неокласичної бібліотеки у Вашингтоні перетворилась на фірмовий магазин Apple.

Будівля у стилі бозар була зведена на площі Маунт-Вернон у столиці США у 1903 році за проектом компанії Ackerman & Ross, пише Pragmatika.media.

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Тоді вона стала першою публічною бібліотекою Вашингтона і першим громадським закладом, в який дозволяли заходити усім, незалежно від кольору шкіри.



Будівля бібліотеки була збудована у 1903-му році//Фото: Foster + Partners

Бібліотека переїхала звідти у 1970-ті і з того часу призначення будівлі неодноразово змінювалось.

У 2016-му Apple оголосила про намір оновити об'єкт. Заклад, який відкрився всередині отримав назву Apple Carnegie Library.

Чим особлива будівля?

Архітектори з Foster + Partners разом з командою дизайнерів Apple попрацювали над тим, аби перетворити колишню бібліотеку у сучасний торговий простір, але при цьому не затьмарити велич самої будівлі.



Всередині історичної будівлі магазин із сучасними гаджетами//Фото: Foster + Partners

Матеріали і деталі історичних фасадів та інтер'єрів були збережені. Мармуровий екстер'єр вирішили відреставрувати, а в всередині будівлі були використані матеріали, які б відповідали тим, що використовували на початку минулого століття.

У центрі магазину облаштували атріум. Прозору стелю обрамлюють балкони, які дозволяють відвідувачам на верхньому рівні спостерігати за тим, що відбувається внизу.



Стелю будівлі увінчує розкішний атріум//Фото: Foster + Partners

Окрім історичної складової, значну увагу в реновації будівлі архітектори приділили темі екології. Вони використовували здебільшого місцеві матеріли, зробили акцент на денному освітленні та відновили природну вентиляцію.



Історичний бекграунд споруди підкреслили сучасними рішеннями//Фото: Foster + Partners

Втілити проект вдалось за 2 роки. На нього витратили приблизно 30 мільйонів доларів США.

Інтер'єр Apple Store всередині історичної бібліотеки у Вашингтоні: дивіться фото

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