Як перетворити YouTube в музичний плеєр: зручне розширення для Google Chrome

YouTube може бути чудовим місцем для пошуку і прослуховування музики. Все що потрібно забрати, щоб перетворити його в зручний плеєр – відволікаючий інтерфейс і відеоряд. Вирішити цю проблему можна за допомогою нового розширення Music Mod.

З допомогою цього зручного розширення будь-який ролик з YouTube перетворюється в аудіотрек – ніякого відео, набридливої ​​реклами, коментарів і рекомендацій. Також це буде зручно, якщо ви слухаєте подкасти на YouTube.

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Як перетворити YouTube в аудіоплеєр

Для цього вам потрібно встановити розширення для браузера Google Chrome під назвою Music Mod. Його легко можна знайти в магазині розширень Chrome.

До та після увімкнення Music Mod

Після цього на панелі інструментів Crome з'явиться нова кнопка активації розширення. Вам потрібно ввімкнути розширення після чого варто лише оновити сторінку YouTube з потрібним роликом або відкрити її в сусідній вкладці. Також перейти до інтерфейсу Music Mod можна безпосередньо з пошуку Google.



Кнопка активації розширення

На жаль, розширення не може самостійно включати наступні за списком треки і працювати з плейлистами. Однак такий функціонал в принципі не потрібний, якщо ви хочете просто послухати подкаст, аудіо з прямого ефіру або якийсь багатогодинний запис – в цих випадках Music Mod буде неймовірно корисний.

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