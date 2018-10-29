Як постити фото в Instagram з комп'ютера: покрокова інструкція

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Як постити фото в Instagram з комп'ютера
Як постити фото в Instagram з комп'ютера / unsplash

Instagram – одна із найпопулярніших соціальних мереж у світі. Проте головною особливістю цією соцмережі є її орієнтованість на мобільні пристрої і тому постити фото із комп’ютера практично не можливо. Але все ж є спосіб.

Про це повідомляє Androidinsider.

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Для початку необхідно перейти на сам сайт Instagram. Можна помітити, що ніякої кнопки публікації в інтерфейсі немає. Однак варто відкрити консоль розробника.

У випадку з Google Chrome досить натиснути правою кнопкою миші по порожній області та в контекстному меню вибрати "Перевірити" або "Дослідити елемент".

Як постити фото в Instagram з комп'ютера
Як постити фото в Instagram з комп'ютера

Далі натискаємо на кнопку Toggle Device Toolbar, на іконці якої зображений планшет і смартфон. Ця функція дозволяє змінити роздільну здатність екрана сайту.

Як постити фото в Instagram з комп'ютера
Як постити фото в Instagram з комп'ютера

У верхній частині екрану з'явиться можливість вибрати пристрій. Вибираємо будь-який смартфон і перезавантажуємо сторінку.

Як постити фото в Instagram з комп'ютера
Як постити фото в Instagram з комп'ютера

Після чого Instagram почне думати, що ви перейшли на сайт через мобільний пристрій і відобразить кнопку публікації у вигляді знака "+".

Як постити фото в Instagram з комп'ютера
Як постити фото в Instagram з комп'ютера

Поки це, ймовірно, єдиний і найпростіший спосіб публікації фотографій в Instagram через ПК. Варто зазначити, що такий спосіб не дозволяє публікувати серію фотографій і відеоролики, що істотно обмежує десктопне використання соцмережі.

Однак для більшості навіть такої функціональності виявиться достатньо, щоб зайвий раз не брати до рук смартфон.

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Теги: Техно Instagram Інтернет Соцмережі
Джерело: Техно
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