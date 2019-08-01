Як працює інтернет: таємниці мережі в інтерактивній карті

Ресурс Quartz підготував великий інтерактивний проект про те, як влаштований інтернет. Зауважимо, на сайті проекту представлено цілу підбірку історій про різні аспекти роботи мережі.

Датацентри, підводні кабелі, мережі доставки контенту, контроль держав над інтернетом, міжнародний трафік, супутниковий інтернет, балканізація інтернету, провайдери і карта мережі – всього на сайті представлено 11 історій.

Читайте також: В яких країнах найшвидший інтернет: цікаве дослідження

Коріння інтернету глибоко на дні океанів, а гілки тягнуться до незліченних супутників, що обертаються в космосі,

– зауважили автори проекту.

Відзначимо, на сайті розповідається навіть про каучук, який свого часу зробив революцію в телекомунікаціях – з нього стали робити покриття для кабелів.

Переглянути детальну інформацію про те, як влаштований інтернет можна на сайті.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно