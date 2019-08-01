Як працює інтернет: таємниці мережі в інтерактивній карті

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Як працює інтернет
Як працює інтернет / unsplash

Ресурс Quartz підготував великий інтерактивний проект про те, як влаштований інтернет. Зауважимо, на сайті проекту представлено цілу підбірку історій про різні аспекти роботи мережі.

Датацентри, підводні кабелі, мережі доставки контенту, контроль держав над інтернетом, міжнародний трафік, супутниковий інтернет, балканізація інтернету, провайдери і карта мережі – всього на сайті представлено 11 історій.

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Коріння інтернету глибоко на дні океанів, а гілки тягнуться до незліченних супутників, що обертаються в космосі,
– зауважили автори проекту.

Відзначимо, на сайті розповідається навіть про каучук, який свого часу зробив революцію в телекомунікаціях – з нього стали робити покриття для кабелів.

Переглянути детальну інформацію про те, як влаштований інтернет можна на сайті.

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Теги: Новини Техно Техно Інтернет
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