Як працює пристрій для злому iPhone та Android-смартфонів: відео

Ізраїльська компанія Cellebrite анонсувала девайс для розблокування смартфонів під управлінням iOS та Android ще влітку 2019 року, однак дише нещодавно з’явилась інформація щодо початку почтавок "хакерського" девайса. Один із таких пристроїв замовила шотландська поліція, яка показала його в роботі.

Що відомо про пристрій

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На відео, яке опубліковала поліція, показано, як виглядає інтерфейс прошивки приладу, і які дані співробітники правоохоронних органів можуть витягти з пам'яті смартфона. Крім журналу дзвінків і SMS, система зможе переглянути галерею фотографій та іншу інформацію.

Як працює пристрій для злому смартфонів – дивіться відео

Використання пристрою

Відеоряд також пояснює, як і коли пристрій буде використовуватися. Імовірно, девайс не матиме доступ до всієї збереженої в пам'яті ґаджета інформації в кожному випадку – буде оброблений тільки невеликий набір даних, що представляють інтерес для розслідування. Це повинно зменшити кількість часу, який смартфон проводить в руках поліцейських.

Автори ролика відзначають, що машина буде вести деталізований облік користувачів приладу і часу, який вони витратили на вилучення даних.

Хоча в якості "піддослідного" використовувався Android-смартфон, прилад, за заявою розробників, може розблокувати навіть новітні моделі iPhone.

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